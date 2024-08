Takich sytuacji nikt nie lubi. Na początku sądziliśmy, że z PS Plus Extra zniknie w sierpniu 5 gier. Później doszła do listy szósta pozycja, a teraz okazuje się, że pożegnamy aż 10 tytułów.

Gracze przyzwyczaili się, że tuż po udostepnieniu nowej oferty PS Plus dla progów Extra i Premium dowiadujemy się, jakie gry wylecą z tych katalogów w przyszłym miesiącu. Dzięki temu mamy około 4 tygodnie, by ograć zaległości, póki nie zostaną wycofane z usługi. Niestety, tym razem Sony się nie spisało, ponieważ dopiero teraz uzupełniono listę odchodzących gier w sierpniu. Mamy niespełna 2 tygodnie, by jeszcze w nie pograć.

PS Plus sierpień 2024. Pełna lista usuwanych gier na PS5 i PS4

NBA 2K24: Kobe Bryant Edition

Need for Speed: Unbound

Destroy All Humans! 2: Reprobed

Spellforce III: Reforced

Trials of Mana

Lost Judgment

Moving Out 2

Midnight Fight Express

Sea of Stars

Destroy All Humans! (Premium)

Na nowej liście mamy o 4 tytuły więcej. Zauważono je w zakładce “Last chance to play”, w której powinny z wyprzedzeniem pojawiać się gry szykowane do usunięcia. Sony dorzuciło do listy dwie gry niezależne, które rok temu pojawiły się w usłudze w dniu swojej premiery. Mowa o turowej grze jRPG Sea of ​​Stars oraz kooperacyjnym i szalonym symulatorze przeprowadzek Moving Out 2. Ponadto stracimy dostęp do spin-off’u popularnej serii Yakuza Lost Judgment oraz polskiej produkcji beat’em up Midnight Fight Express.

Na pewno nie są to dobre wieści dla posiadaczy konsol PlayStation. Nie dość, że to bardzo dobre gry, to mamy naprawdę mało czasu, by jeszcze do nich zajrzeć oraz ewentualnie przejść. Wymienione tytuły zostaną zablokowane we wtorek 20 sierpnia 2024 roku.

PS Plus straci w sierpniu aż 10 gier.

Źródło: Reddit