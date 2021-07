PS Plus na sierpień 2021 oficjalnie. Sprawdźcie pełną ofertę

Po małej wpadce, Sony oficjalnie ujawniło pełną ofertę PS Plus na sierpień 2021. W zestawie znajdziemy trzy produkcje na PS4 oraz PS5.

Jakiś czas temu PlayStation ujawniło (prawdopodobnie przez przypadek) sierpniową ofertę PS Plus. Informacje o świeżym zestawie gier zniknęły jednak ze strony dość szybko i na pełnoprawne ogłoszenie oferty musieliśmy trochę zaczekać. Teraz jednak Sony potwierdziło wcześniejszy „przeciek”.

Oferta PS Plus na sierpień 2021 – oto gry z zestawu

Hunter’s Arena: Legends (PS4, PS5)

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (PS4)

Tennis World Tour 2 (PS4)

Po paru nieścisłościach, możemy być już pewni, że Hunter’s Arena: Legends zawita zarówno na PS4 jak i na PS5. To nietypowy battle-royale, w którym zmierzymy się nie tylko z graczami, ale też sterowanymi przez komputer botami. Z pewnością nie jest to tytuł dla każdego, ale może się podobać.

Drugą grą w PS Plus na sierpień 2021 jest Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville. To strzelanka z perspektywy trzeciej osoby, którą osadzono w uniwersum kultowej już gry z zombiakami i niebezpiecznymi roślinkami w roli głównej. Produkcja cieszy się dobrymi opiniami, więc chyba warto dać jej szansę.

Tennis World Tour 2 to z kolei średnio oceniany symulator tenisa, który może się spodobać fanom tej dyscypliny. W grze możemy wcielić się w znane gwiazdy lub stworzyć własnego sportowca, a rozgrywka jest rzekomo bardzo realistyczna.

Oferta nie imponuje niczym nadzwyczajnym, ale tragedii też nie ma. Dajcie znać, co sądzicie o zestawie PS Plus na sierpień 2021.