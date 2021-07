PS Plus sierpień 2021 – Sony pokazuje wszystkie gry

Sony wyprzedziło wszelkie plotki o najnowszych grach zawartych w abonamencie PS Plus sierpień 2021. W tym miesiącu producent stawia na rywalizację w sieci.

Czy po średnio udanym zestawie gier w lipcu Sony rozpali w nas chęć do odpalenia PS5 lub PS4 w sierpniu? Z reguły czekalibyśmy na oficjalne ogłoszenie oferty PS Plus jeszcze kilka dni, ale Sony postanowiło nie zwlekać i przedstawić gorącego newsa. Gracze będą mogli przypisać łącznie 3 gry, ale jedna z nich zarezerwowana jest na konsolę next-gen.

PS Plus sierpień 2021 – gry na PS4 i PS5

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Tennis World Tour 2

Hunter’s Arena: Legends

To może zacznijmy od pakietu wspólnego. Do wyboru będzie m.in. Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville. Jest to sieciowa strzelanka na 24 osoby, gdzie wcielamy się w jedną z tytułowych roślin bądź zombiaka. Możemy grać w drużynach przeciwko innym graczom, a także połączyć siły w trybie kooperacyjnego PvE.

Druga propozycja jest z gatunku gier sportowych, a właściwie dla fanów tenisa ziemnego – Tennis World Tour 2. Kariera na międzynarodowych kortach brzmi zachęcająco? Powinna, bowiem twórcy zaplanowali dla nas ciekawa rozgrywkę, stawiająca na wysoki realizm meczów w ramach gry solo lub deblu z drugim graczem. Zadbano o płynne animacje ruchów postaci, jak i bogate poletko licencjonowanych zawodników i sportowych obiektów.

Ostatnią grę z pakietu PS Plus na sierpień 2021 znamy już od jakiegoś czasu. Wstępnie krążyła informacja, że w Hunter’s Arena: Legends „za darmo” zagramy na dwóch konsolach. W tym przypadku Sony chyba zmieniło plany. Jak możemy zauważyć na poniższym screenie, sieciowy Battle Royale pojawi się w abonamencie jako bonusowy tytuł na PS5. Oczywiście, nie znaczy to, że właściciele konsoli PS4 nie będą mogli przetestować gry. Otóż od 3 sierpnia gra dostępna będzie na starszą generację, lecz odpłatnie. A czy warto ją odpalić na premierę? O ile lubicie azjatyckie klimaty i walkę wręcz, to szansę dać jej trzeba.

To jak, podoba Wam się zestaw na sierpień? Czy jednak chcielibyście zobaczyć coś znacznie lepszego?