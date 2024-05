Diuna 2 w końcu na HBO Max. Platforma zapowiada premierę

Diuna 2 to niezaprzeczalny hit początku tego roku, a zarazem jeden z najlepszych kinowych obrazów science-fiction w ostatnich latach. Nic dziwnego, że subskrybenci platformy o Warner Bros. są spragnieni informacji o debiucie w SVOD.

Diuna 2 na HBO Max

Film niedawno trafił do usług VOD, ale ta oferta nie przemówiła do wszystkich. W każdym katalogu, w którym obraz się dostępny, trzeba za niego dodatkowo płacić, a ceny za wypożyczenie lub kupno wynoszą nawet 50-60 złotych. Dość sporo, jak na jeden film, więc posiadacze subskrypcji HBO Max zapewne wolą czekać na debiut w ich usłudze, w ramach comiesięcznej płatności. Mam dla nich dobrą wiadomość.

Max na Twitterze zapowiedziało, że Diuna 2 zadebiutuje na platformie niebawem, ale niestety nie pokuszono się o dokładną datę premiery. Z tego względu nie wiemy, kiedy film trafi do oferty SVOD, ale według When to Stream powinno stać się nawet 17 maja. Pamiętajcie, że tyczy się to usługi na rynek amerykański.

Diuna 2 z pewnością zadebiutuje w Max, które w Polsce stanie się dostępne dopiero 11 czerwca. Czy więc trzeba czekać aż tak długo? Niekoniecznie, bo film może trafić do nas na HBO Max równolegle z zagraniczną premierą. Na razie jednak nie mamy konkretnych informacji w tej sprawie.

Źródło: Twitter