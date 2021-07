Poznaliśmy pierwszą grę z oferty PS Plus na sierpień 2021

Sony nie czekało zbyt długo na ujawnienie części oferty PS Plus na sierpień 2021. Na State of Play ogłoszono pierwszy tytuł z zestawu.

Dopiero co poznaliśmy ofertę PlayStation Plus na lipiec, a Sony już ujawniło grę zmierzającą do Plusowiczów w sierpniu. Szybko, nieprawdaż?

Na konferencji State of Play zaprezentowano Hunter’s Arena: Legends. Ku zaskoczeniu fanów PlayStation, ogłoszono przy okazji, że gra ta trafi do oferty PS Plus na sierpień 2021. Co więcej, będzie ona dostępna zarówno na PS4 jak i PS5. Każdy subskrybent usługi będzie miał więc szansę na zapoznanie się z tytułem.

Hunter’s Arena: Legends to produkcja battle-royale osadzona w starożytnej Azji. Gracz wciela się w jedną z siedemnastu dostępnych postaci i ma za zadanie przetrwać jak najdłużej na mapie. Poza żywymi graczami, przyjdzie nam się zetrzeć też z przeciwnikami sterowanymi przez sztuczną inteligencję.

Gra prezentuje się całkiem nieźle, choć zdecydowanie nie przypadnie do gustu każdemu. Jest ona od jakiegoś czasu dostępna na Steam i zbiera mieszane oceny. Gracze narzekają na kiepską optymalizację, małą liczbę osób na serwerach i pomniejsze problemy. Chwalona jest za to grafika i system walki.

Na ujawnienie pełnej oferty PS Plus na sierpień 2021 przyjdzie nam oczywiście jeszcze trochę poczekać. Niemniej miło, że Sony ujawniło pierwszy tytuł z zestawu ze sporym wyprzedzeniem.