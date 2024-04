Hit od twórców Days Gone dostępny w PS Plusie z wielką aktualizacją. Fani prosili o to od dawna

Resistance Retribution, czyli hit z PSP w PS Plus od Bend Studio doczekał się nowej aktualizacji. Po 15 latach gracze otrzymali nowy tryb!

Nie wiem, czy Wy też jak szaleni niegdyś zagrywaliście się na swoich konsolach PSP, ale ja owszem. God of War, Killzone czy właśnie przenośne Resistance okazały się świetnymi tytułami, oferującymi sporo godzin dobrej zabawy. A niektóre wspierane są nawet do dzisiaj!

Gra w PS Plus od twórców Days Gone otrzymała aktualizację

Twórcy Resistance Retribution postanowili dorzucić do gry wielce pożądany tryb. Ten dostępny był w oryginale na PSP, ale nie w edycji na PS4 i PS5. Chodzi o tryb Infected, który opowiada alternatywną historię w grze. Teraz, zgodnie z oczekiwaniami fanów, rozgrywać go będzie można również i w wersji gry dostępnej w katalogu gier klasycznych PS Plus.

To jednak nie wszystko. Twórcy załatali również rażącego buga w ostatniej misji, który nie pozwalał wbić “platyny”. Teraz fani osiągnięć mogą bez problemu zdobyć wszystkie trofea. Do tego doczekaliśmy się również drobnych nowości i poprawek w samej rozgrywce.

Poprawki:

Naprawiono ostatnie trofeum fabularne, które nie pojawiało się po ukończeniu misji dla niektórych graczy – Zniszcz poczwarki i Raine. Zdobądź to nieuchwytne platynowe trofeum!

Ogólne poprawki błędów.

Nowości:

Dodaliśmy bardzo pożądany tryb Infected z powrotem do Resistance: Retribution! Ach, potrzebowaliśmy tego. Grając w trybie Zarażonego, James Grayson będzie nosił czarny mundur Widma ze świecącymi chimerycznymi oczami (przerażające). Jako Grayson posiadasz teraz regenerujące się zdrowie i możesz oddychać pod wodą. Ponadto jest więcej informacji do znalezienia i nowa, błyszcząca broń do użycia. Podpowiedź: to HE.44 Magnum.

Dodano pakiet trofeów DLC dla trybu Infected.

Wedle ostatnich informacji, już niedługo do PS Plus ma zadebiutować także nowsza wersja innej, popularnej gry z wcześniejszych konsol Sony. Z kolei aktualizacja do Resistance Retribution będzie dostępna na dniach.

Źródło: PlayStationLifestyle