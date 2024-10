Błąd, który może kosztować Was bezpowrotną stratę gry. Posiadacze PS Plus muszą uważać

Jeśli subskrybujecie PS Plusa od dawna lub też wracacie do niego regularnie, warto czasami przejrzeć bibliotekę własnych gier, bo w przeciwnym razie możecie na zawsze zablokować u siebie możliwość ogrywania LittleBigPlanet 3.

Uważajcie z tym PS Plus

LittleBigPlanet 3 niestety zostaje oficjalnie usunięte ze sprzedaży z dniem 31 października 2024 roku. Twórcy już wcześniej ogłosili, że ich tytuł nie tylko doczekał się zamknięcia serwerów, ale również po podanej wyżej dacie nie będzie można go już nigdy kupić. Z całą pewnością nie jest to wiadomość dobra dla graczy, szczególnie tych, którzy pamiętają, ile zabawy sprawia gra od Sumo Digital. Warto zaznaczyć, że wszystkie DLC także znikają.

Pozornie jest jeszcze czas na to, aby grę kupić albo po prostu już mieć ją na koncie na zawsze. Wystarczy, że odebraliście ją lata temu, w ramach rozdawnictwa miesięcznych gier w PlayStation Plus w lutym 2017 roku. Jeśli tak, to gratulacje – tytuł na zawsze pozostanie na Waszych kontach. Tylko polecam upewnić się, czy go macie, szczególnie przed uruchomieniem gry nadal dostępnej w planach Extra i Premium.

Wszystko dlatego, że Sony cały czas nie naprawiło błędu z licencjami, który trwa od startu obecnej wersji usługi. Jeśli nie zauważycie, że macie już na koncie odebrane LittleBigPlanet 3 sprzed lat i postanowicie pobrać grę dzięki PS Plus Extra/Premium, możecie nadpisać swoją licencję. Wtedy serwery PSN mogą uważać, że gra nie jest Wasza na zawsze, a tak naprawdę ogrywacie ją tylko w ramach droższych wersji abonamentu. Wtedy, gdy już zostanie wycofana ze sprzedaży, z Waszych kont również zniknie.

Polecam więc sprawdzić, czy przypadkiem nie macie produkcji na koncie, nim klikniecie “pobierz”, aby nadrobić wycofywany z końcem miesiąca tytuł. Warto również zajrzeć na kartę DLC do gry, które obecnie są darmowe.

Źródło: PlayStationLifestyle