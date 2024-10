PlayStation usuwa swoją grę ze sprzedaży. Macie ostatnią chwilę na zakup, a warto

Doskonale wiemy, z czym wiąże się cyfrowa dystrybucja gier wideo. Wystarczy, że wydawca postanowi skasować produkt, a my nie będziemy go już mogli nabyć. Dlatego warto się pospieszyć, bo macie ostatnią okazję na kupienie gry z PlayStation, która wkrótce raz na zawsze opuści sklep PS Store.

PlayStation usuwa LittleBigPlanet 3 z PS Store

To ostatni moment na zakup cyfrowej wersji gry LittleBigPlanet 3 z PS Store i wszelkich DLC. Jak poinformował oficjalny profil gry na Twitterze, ta po 10 latach zostanie usunięta z cyfrowej dystrybucji. Gra będzie dostępna jedynie do 31 października 2024 roku. Po tym czasie tytułu nie będzie już się dało kupić, podobnie zresztą jak i dodatków.

Warto pamiętać, że gra została ostatnio skasowana również z usługi PlayStation Plus Extra, a także wyłączono jej serwery sieciowe. W ten sposób gracze stracili dostęp do pokaźnej kolekcji zawartości stworzonej przez innych fanów w ciągu ostatnich długich lat.

An important update on LittleBigPlanet 3 (PS4) and LittleBigPlanet DLC on the PlayStation Store: pic.twitter.com/Nmm9e94DxD — Sackboy: A Big Adventure | LittleBigPlanet (@LittleBigPlanet) October 8, 2024

Jeżeli chcecie nabyć grę na własność, to możecie to jeszcze zrobić. Ale warto się pospieszyć, bo do końca października nie zostało wiele czasu. Szkoda, że taki los spotyka niektóre gry, ale i jest to domena cyfrowej dystrybucji. Jednak co na płycie, to nie zginie…

