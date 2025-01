Dzisiaj oferta PS Plus styczeń 2025. Pobieraj gry, nie zapomnij o darmowych dodatkach

Przyszła pora na kolejne nowości w usłudze PS Plus. Właśnie udostępniono gry z oferty na styczeń 2025, a wśród nich jeden z największych hitów ostatnich lat w postaci God of War Ragnarök. Przypominamy listę gier oraz zachęcamy do sięgnięcia po darmowe dodatki do trzech tytułów z “nowego rozdania”.

Dzisiaj możemy dorwać się do nowych gier z oferty PS Plus Extra i Premium na styczeń 2025. Jest ona bardzo dobra, choć wiele osób zapewne powie, że kto miał przejść God of War Ragnarök, to pewnie dawno już to zrobił. Jeśli jednak jeszcze tego nie zrobiliście, a posiadacie abonament Extra, pora nadrobić zaległości. Pamiętajcie też, że w PlayStation Store znajdziemy darmowy dodatek Valhalla do wspomnianej gry z Kratosem. Oprócz tego, możemy zaopatrzyć się w bezpłatne DLC do dwóch innych gier z oferty. Wszystkie szczegóły podajemy poniżej.

PS Plus Extra na styczeń 2025 – lista gier dostępnych od 21 stycznia 2025

God of War Ragnarök | PS4, PS5

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name | PS4, PS5

Atlas Fallen: Reign Of Sand | PS5

SD Gundam Battle Alliance | PS4, PS5

Sayonara Wild Hearts | PS4

ANNO: Mutationem | PS4, PS5

Orcs Must Die 3 | PS4, PS5

Citizen Sleeper | PS4, PS5

Poker Club | PS4

PlayStation Plus Premium na styczeń 2025 – lista gier dostępnych od 21 stycznia 2025

Indiana Jones and the Staff of Kings | PS4, PS5

Medievil II | PS4, PS5

Dodatki za darmo do nowych gier z oferty PlayStation Plus

Zdecydowanie warto sięgnąć po darmowe DLC God of War Ragnarök: Valhalla, który jest kilkugodzinnym epilogiem podstawowej wersji gry. Znajdziemy w nim zupełnie nową przygodę fabularną rozgrywającą się na nowym terenie. Kolejnym dodatkiem za darmo, który możemy sobie pobrać do nowości z PS Plus, jest Atlas Fallen: Reign of Sand – Free Upgrade, który wprowadza do gry rozszerzony świat, nowych przeciwników i wyzwania, ulepszony system progresji, nowe zadania, przerobiony dubbing, dodatkowy poziom trudności oraz tryb „Nowa gra +”. Na koniec jest jeszcze małe DLC do Poker Club, dające nam 100 000 żetonów i zabawny kapelusz kurczaka. Oto linki do pobrania darmowych dodatków:

Źródło: PlayStation Blog