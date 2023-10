PS Plus z nową darmową funkcją. Sony odpaliło ją na PS5 i PS4

Na konsolach PlayStation 5 oraz PlayStation 4 uruchomiono ciekawą aplikację do oglądania filmów. Dodatkowe korzyści przewidziano dla posiadaczy PS Plus Premium.

Możemy już zaopatrzyć się w nową aplikację, która została udostępniona na obecnej oraz poprzedniej generacji konsol PlayStation. To Sony Pictures Core. Jak tłumaczy Sony, wprowadza ona do naszego domu funkcje kinowej jakości, w tym korzyści dla członków PS Plus. Aplikacja jest już dostępna z obszaru multimediów konsoli PS5 lub za pośrednictwem PlayStation Store na PS4.

Kup PS Plus Premium taniej dzięki promocji na doładowania

Sony Pictures Core i korzyści w PS Plus Premium

Zacznę od tego, na co ogólnie pozwala aplikacja, niezależnie od tego czy posiadasz, czy też nie posiadasz PS Plus Premium. Dzięki apce możemy kupować lub wypożyczać filmy od Sony Pictures. Oferta obejmuje ponad dwa tysiące tytułów, w tym Spider-Man: Poprzez multiwersum, Uncharted czy Pogromcy duchów. Dziedzictwo.

Wygląda na to, że Sony będzie również zachęcić graczy do zakupu niektórych filmów, oferując bonusy w grach. Przykładem niech będzie film Gran Turismo. Póki co jest on dostępny poprzez Sony Pictures Core w wybranych krajach. Wkrótce ma pojawić się i u nas, choć nie wiemy kiedy dokładnie. Kto kupi film w aplikacji, otrzyma środki na zakup w grze w GT7, w tym samochody przedstawione w filmie.

Jak podkreśla Sony, aplikacja posiada również korzyści na wyłączność PlayStation Plus.

Jeśli jesteś członkiem PlayStation Plus Premium/Deluxe, uzyskasz dostęp do wyselekcjonowanego katalogu zawierającego nawet 100 filmów za pośrednictwem aplikacji Sony Pictures Core. Będziesz mógł przesyłać filmy strumieniowo na żądanie, w ramach swojego konta.

Katalog filmów przeznaczony dla posiadaczy wspomnianego progu usługi PS Plus będzie wolny od reklam i okresowo aktualizowany. Filmy zawarte w katalogu mają się różnić w zależności od regionu. Sony wspomina o takich tytułach jak Looper, Kingsglaive: Final Fantasy XV, Elysium czy Resident Evil Damnation.

Jak oglądać filmy na Sony Pictures Core?

Jeśli chcesz zacząć oglądać filmy poprzez aplikację, oto instrukcja krok po kroku, jak się za to zabrać. Sony podkreśla, że istnieją trzy sposoby oglądania filmów na Sony Pictures Core, ale każdy z nich rozpoczyna się od uruchomienia aplikacji i utworzenia konta.

Kiedy utworzymy już konto, należy się na nie zalogować i wybrać film, program telewizyjny lub inną zawartość, klikając grafikę. Przejdziesz wówczas na kartę produktu, skąd będziesz mieć możliwość wypożyczenia, zakupu lub (w niektórych przypadkach) natychmiastowego przesyłania strumieniowego treści:

W przypadku wypożyczenia filmu użytkownik ma 30 dni na rozpoczęcie odtwarzania i 48 godzin na ukończenie filmu po naciśnięciu przycisku odtwarzania. W przypadku zakupu filmu zostanie on dodany do biblioteki i będzie można uzyskać do niego dostęp dowolną liczbę razy po zalogowaniu się na konto SONY PICTURES CORE. Jeśli film jest częścią pakietu strumieniowego w ramach subskrypcji PlayStation Plus Premium/Deluxe lub innej oferty przesyłania strumieniowego, będzie można go obejrzeć (strumieniować) bez dodatkowych kosztów.

Źródło: Sony, opracowanie własne