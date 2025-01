PS Plus z mocnym uderzeniem na PS5. Sprawdzaj dzisiejszą nowość w usłudze

Czekając na nowe gry z oczekiwanej oferty PS Plus styczeń 2025 możemy sięgnąć po pełną wersję świeżutkiej gry walki i pograć w nią przez 2 godziny. To opcja dla posiadaczy abonamentu Premium.

Dzisiaj do wersji próbnych PS Plus Premium dołącza nowy tytuł. Możemy go pobrać na swoją konsolę PS5, albo pobawić się przy nim dzięki opcji streamingu. Zawsze umili to oczekiwanie na ogłoszenie listy nowości, które trafią w styczniu do katalogów Extra i Premium. O tym, kiedy poznamy szczegóły oraz o 10 tytułach wymarzonych przez graczy pisaliśmy wczoraj w tej wiadomości.

Pamiętajcie też, żeby nadrabiać zaległości odnośnie gier, które 21 stycznia zostaną usunięte z katalogu Extra. Dużo czasu nie zostało, a spis odchodzących tytułów zawiera prawdziwe perełki.

PS Plus Premium z nową grą do sprawdzenia

Nowym trialem w najwyższym progu usługi jest Undisputed, czyli realistyczna gra bokserska. Miała ona swoją premierę stosunkowo niedawno, 11 października 2024 roku. Możemy pobrać pełną wersję tytułu, ale pograć w niego tylko przez 2 godziny. Undisputed posiada mieszane opinie i z jednej strony widzimy narzekania, a z drugiej niezrozumienie dla złych ocen, bo “to naprawdę świetna gra”. Musicie sami zatem spróbować, by dowiedzieć się, po której stronie się opowiecie. Komu tytuł przypadnie do gustu, może go kupić w PS Store za 259 zł. Tańszą opcją jest zakup wersji na PC, która w promocji kosztuje niecałe 120 zł.

Undisputed [PS5] – pobierz trial z PS Plus Premium

Undisputed oferuje realistyczną grafikę, ponad 70 licencjonowanych zawodników i zawodniczek, ponad 60 możliwości ciosów czy 50 parametrów i cech, które rozróżniają style i możliwości pięściarzy.

