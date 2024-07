W PS Plus wylądowała absolutna perełka. Genialne RPG, w które trzeba zagrać

W planie PS Plus Premium od wczoraj dostępna jest jedna z najbardziej przeoczonych gier na PSP. To wielka szkoda, bo jest świetna!

Czasami do usług gamingowych trafia tyle gier, że aż ciężko znaleźć tę jedyną, na którą warto będzie poświęcić kolejne godziny. Jeśli nie zraża Was gatunek jRPG-ów to w Joannę d’Arc trzeba zagrać!

Nowość w PS Plus dla fanów dobrych RPG-ów

Jeanne d’Arc to wydane oryginalnie tylko na PSP RPG autorstwa studia Level 5, w którym wcielamy się, a jakże, w tytułową bohaterkę. Postać rzecz jasna historyczną, niezwykle zasłużoną dla losów wojny stuletniej między Anglią a Francją. Współcześnie uznawana na męczenniczkę młoda kobieta pomagała wyzwolić Francję spod angielskiego jarzma. Figura niezwykle interesująca, także nie ma zaskoczenia w tym, że jest również gra oparta luźno na jej historii.

Tytuł od Level 5 jest tak naprawdę taktycznym RPG-iem nastawionym na fabułę, w którym przyjdzie nam walczyć z piekielnymi siłami. Jak zapewne już się domyśliliście, nie jest to szczególnie mocno stawiająca na rzeczywistą historię przygoda. Nie szkodzi jednak, bo dziś można ją uznać za jednego z najlepszych, ale przeoczonych RPG-ów w historii.

Po 17 latach produkcja grywalna jest w końcu na czym innym niż samo PSP. Każdy gracz posiadający wykupiony abonament PS Plus Premium może korzystać z dobrodziejstw katalogu klasyki. Warto to zrobić, bo prezentowana fabuła jest absolutnie szalona, przepełniona świetnie zrealizowanymi przerywnikami filmowymi i postaciami, które się po prostu pamięta. Dziś może nie jest to szczególnie “świeże”, lecz dla fanów pozycji nieco retro może wydawać się idealnym sposobem na spędzenie kilku wieczorów.

Resztę lipcowych nowości w PS Plus znajdziecie w tym miejscu!

Źródło: inverse