Nowe gry już dostępne w PS Plus. Trzy pozycje, które koniecznie trzeba ograć

Jeśli nie znacie tej gamingowej klasyki, to musicie nadrobić. W PS Plus Premium na grudzień 2024 pojawił się zestaw trzech nowych tytułów.

A teraz prawdziwa gratka dla tych graczy, którzy posiadają wykupiony abonament PS Plus w wersji Premium i nie mogli doczekać się nowych premier w usłudze. W końcu nadeszły i do tego jakie! Jeśli natomiast nie posiadacie wykupionego dostępu do usługi, możecie to szybko nadrobić, dzięki tanim kodom doładowującym do PS Store.

PS Plus Premium na grudzień 2024 z nowymi grami

Flagowa usługa Sony rozrasta się niemal nieustannie, choć oczywiście brakuje w niej wielkich gier dostępnych już od premiery w rodzaju Indiana Jones i Wielki Krąg w Xbox Game Pass. PlayStation mimo wszystko nie ukrywa, że bardziej zależy im na oferowaniu mniejszych lub nieco starszych produkcji, a nie debiutujących hiciorów AAA. Z kolei w PlayStation Plus Premium chyba największą wartość posiada właśnie katalog klasyki.

I to właśnie do niego trafiły dziś aż trzy nowe gry. Jak zapewne się domyślacie, mowa o tytułach klasycznych, czyli starszych pozycjach. Tym razem mówimy o grach wręcz kultowych. Takich, które po prostu wypada ograć, będąc graczem PlayStation.

Sly 2: Band of Thieves

Sly 3: Honour Among Thieves

Jak and Daxter: The Precursor Legacy

Mam więc dwie części serii Sly Cooper oraz równie kultowe Jak and Daxter od studia Naughty Dog. Fani platformówek nie powinni przechodzić obojętnie, ale tak naprawdę dotyczy to każdego, kto nie zna tych tytułów.

Jeśli z kolei nie możecie doczekać się zestawienia kolejnych gier, które trafią do PS Plus Extra i Premium jeszcze w tym roku, nie musicie długo czekać. Sony przedstawi ofertę na dniach. Na razie mamy tylko kilka próśb i domysłów samych graczy.

Źródło: PlayStation