Dwie genialne gry powróciły do PS Plusa i to z istotnymi ulepszeniami

Kojarzycie DOOM-a? Dobra, kto nie kojarzy! Teraz w PS Plus możecie już cieszyć się dwiema kultowymi odsłonami serii i to z dodatkami!

Wielki powrót, którego wszyscy oczekiwali, ale nikt nie wiedział, czy na pewno się wydarzy. Po wcześniejszym usunięciu DOOM-a i DOOM-a II z abonamentu PlayStation Plus, Sony zadbało o to, aby gracze dostali w swoje ręce ulepszone edycje tych gier.

PS Plus znów z kultowym DOOM-em

W sierpniu bieżącego roku id Software dość zaskakująco wydało DOOM-a i DOOM-a II w wersji Enhanced Edition. Tak, dokładnie – te dwie kultowe pozycje liczące sobie zapewne więcej od niejednego z Was, nadal cieszą się olbrzymią popularnością wśród graczy, nie tylko wiernych fanów marki. Ulepszone edycje wylądowały na premierę w Xbox Game Pass, ale niedawno… nagle zniknęły z katalogu PS Plus.

Teraz wiemy już, dlaczego tak się stało. Sony musiało dokonać pewnych zmian, bo użytkownicy usługi donoszą, że dziś rano odkryli sporą niespodziankę – gry powróciły do katalogu PlayStation Plus Premium. Co więcej, teraz każdy może pobierać je i korzystać z ulepszeń w nowej edycji. Co dokładnie się zmieniło? Całkiem sporo, nie będę ukrywał.

Kolekcja DOOM-a w wersji Enhanced Edition zawiera:

grę DOOM

grę DOOM II

TNT: Evilution

The Plutonia Experiment

Master Levels dla DOOM II

No Rest for the Living

Sigil

Legacy of Rust (Nowy epizod fabularny)

Zestaw 26 map do trybu deathmatch

Gry działają teraz na KEX Engine, oferują kooperację i tryb deathmatch dla 16 graczy i to ze wsparciem przeglądarki modów. Ulepszona została ścieżka dźwiękowa, możecie grać w 4K przy 120 klatkach, a do tego do gry mogą powrócić setki modów sprzed lat. Tytuły te zyskały również nowe wersje językowe oraz ulepszone opcje dostępności.

