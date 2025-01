Tańszy PS Plus dla wybranych graczy. Nowa oferta nie zawsze działa

W internecie pojawiły się doniesienia o tańszej subskrypcji PS Plus w wariancie Premium na 12 miesięcy. Niestety, oferta ta najwyraźniej losowo trafia do subskrybentów.

Jeśli wierzyć doniesieniom, wybrani gracze mogą korzystać z dodatkowych zniżek na abonament PlayStation Plus. Taniej da się jednak zakupić wariant na 12 miesięcy usługi w planie Premium. Więc tak, mówimy o obecnie najdroższej subskrypcji, która normalnie kosztuje 630 złotych. Jak donosi m.in. serwis PlayStation Lifestyle, można zaoszczędzić 25% z tej ceny.

Tańszy PS Plus? Tylko dla niektórych…

Problem w tym, że obniżka pojawia się losowo. Wspólny mianownik jest jeden – wygasająca niedługo subskrypcja. Oznacza to, że zniżka może być adresowana tylko dla tych, którzy obecnie korzystają z usługi i niedługo kończy się ich plan. Sony najwyraźniej chce utrzymać ich dłużej, oferując im delikatne zbicie z ceny. Wiemy o takiej promocji w kilku regionach, lecz nie wiemy, czy możliwa jest także w Polsce.

Jeśli ktoś z Was ma wygasający abonament i na stronie PS Store natrafił na niższą cenę na PlayStation Plus Premium na 12 miesięcy, koniecznie podzielcie się w komentarzach. Trzeba jednak uważać, bo zgodnie z podanymi informacjami, zniżkę można osiągnąć do 31 stycznia. Niektórzy gracze próbowali jednak skorzystać z niej zaledwie kilka dni po tym, gdy stała się dla nich aktywna, lecz już przepadła. Najwyraźniej nie wszystko działa i czasami nawet indywidualna promocja może wygasnąć przed czasem.

Źródło: PlayStation Lifestyle