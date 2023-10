Łap za darmo dodatek i sprawdzaj grę, która dopiero pojawi się w PS Plus

Oferta PS Plus październik 2023 dla progów Extra i Premium zawiera 15 tytułów, z czego zdecydowana większość jest godna uwagi. Pełną listę, wraz z informacją o tym, ile miejsca na dysku konsoli zajmą poszczególne tytuły, publikowaliśmy w tej wiadomości. Tutaj chciałbym zwrócić Waszą uwagę na dwie z nadchodzących do usługi produkcji. Jedną możemy już sprawdzać za darmo, do drugiej możemy pobrać bardzo interesujący dodatek.

Jak wspomniałem, jedną grę można testować za darmo. W katalogu PS+ Extra pojawi się za kilka dni tytuł Rycerze Gotham. Jeśli posiadasz abonament w wersji Premium, możesz już teraz pobrać wersję próbną tego tytułu i pobawić się przy nim przez jedną godzinę. Niby niewiele, ale dla niecierpliwych to dobra okazja, by poczuć przedsmak mrocznego Gotham.

Rycerze Gotham (PS5) – pobierz darmowy trial w PS Plus Premium (pozwala grać przez 1 godzinę)

Natomiast niezależnie od tego, jaki próg abonamentu PlayStation Plus posiadasz, możesz pobrać za darmo dodatek do innej gry, która zmierza do usługi w październiku. Mowa o dodatku Curator’s Cut do gry The Dark Pictures Anthology: House of Ashes. Jest to ciekawe DLC, które rzeczywiście wprowadza coś wartościowego do rozgrywki. Zawiera nowe, rozgrywane z perspektywy innych postaci sceny, stawiające gracza przed nowymi wyborami i decyzjami. Żeby jednak skorzystać z dobrodziejstwa dodatku, musimy najpierw ukończyć główną fabułę House of Ashes. Zatem jest to zachęta, by powrócić do gry i przejść ją ponownie.

Na koniec przypominam filmik promujący pełna ofertę PS Plus październik 2023 dla progów Extra i Premium.