Kolejne złe wieści o ofercie PS Plus na październik 2023

Oferta PS Plus na październik zostanie uszczuplona o jeszcze więcej gier niż wcześniej sądziliśmy. Aż 16 tytułów na PS5 i PlayStation 4 pojawiło się w zakładce Last chance to play.

Nie 10, a aż 16 gier pojawiło się w zakładce Last chance to play, która pokazuje gry odchodzące wkrótce z katalogów PS Plus Extra i Premium. Zatem pożegnamy o wiele więcej gier więcej niż wcześniej sądziliśmy. To kolejne złe wieści dla osób opłacających abonament. Zwłaszcza że na liście znajduje się sporo ciekawych i wartych sprawdzenia produkcji. Pamiętaj, że masz do nich dostęp tylko z aktywnym abonamentem, który kupisz taniej korzystając z promocji na doładowania:

Te gry zostaną usunięte z PS Plus Extra i Premium w październiku

Poniżej prezentujemy pełną listę gier, które opuszczą wspomniane katalogi usługi w nadchodzącym miesiącu. Mamy nadzieję, że więcej niespodzianek już nie będzie i nie pojawią się kolejne produkcje do odstrzału:

ASTEBREED

CLOUDS AND SHEEP 2

FAR CRY 4

FAR CRY 5

GAL GUNVOLT BURST

GOOSEBUMPS THE GAME

INSIDE

LIMBO

THE CREW

NARUTO: SHINOBI STRIKER

THE MEDIUM

THE QUARRY

YAKUZA 3 REMASTERED

TORQUEL

YAKUZA 4 REMASTERED

YAKUZA 5 REMASTERED

Niewiele czasu zostało na ogranie lub ukończenie powyższych gier. Przypominamy, że znikną one z usługi dokładnie 17 października o godzinie 11:00 czasu polskiego. Czy jest na liście jakiś tytuł, który zamierzasz jeszcze odpalić i się przy nim pobawić?