PS Plus z nową grą do sprawdzenia. Najlepsza w swoim gatunku

To kolejna wersja próbna gry, która została udostępniona posiadaczom PS Plus w kwietniu. Tym razem dostaliśmy trial wielkiej gry sportowej, choć mało popularnej dyscypliny w Polsce.

Abonament PS Plus Premium wzbogacił się właśnie o nową wersję próbną, którą ogramy na konsolach PS5 i PlayStation 4. Choć to jedna z największych sportowych serii na rynku, w naszym kraju nie posiada zbyt wielu zwolenników. Jednak warto i tak o niej wspomnieć – dla tych nielicznych zainteresowanych, ponieważ nie mają oni alternatywy w postaci innych podobnych tytułów.

Jednocześnie przypominamy o wszystkich innych trialach. Jest ich kilkadziesiąt i każdy możesz pobrać bez wydawania kasy, ale oczywiście pod warunkiem posiadania aktywnej subskrypcji Premium. Tutaj znajdziecie wszystkie opisane przez nas triale w PS Plus. Przed weekendem na listę trafiły ciekawe wyścigi, podczas których pędzimy w piachu, błocie i deszczu po najwyższe trofeum rajdu Dakar.

PS Plus w kwietniu 2024 z trialem MLB The Show 24

Przechodząc do PlayStation Store (linki poniżej) zaopatrzymy się w wersję próbną najnowszej odsłony MLB, która miała swoją premierę niecały miesiąc temu. Żeby pograć w trial przez 2 godziny, należy standardowo pobrać pełną wersję gry. Za tytuł odpowiada San Diego Studio, a więc jeden z zaspołów wchodzących w skład PlayStation Studios.

No cóż, jest to gra dla wąskiej grupy odbiorców zapatrzonej w amerykańską ligę baseballową. Jeśli należysz do fanów tego sportu, będziesz mógł przejść drogę z najniższych lig do tych walczących o światowe puchary. Poznamy przy tym legendy oraz obecne gwiazdy baseballu. Tryb fabularny przenosi nas w przeszłość, pozwalając przeżyć kultowe chwile wielu bohaterów. Natomiast w trybie Franchise budujemy swoją drużynę i zarządzamy nią, prowadząc do chwały w World Series, aby stać się potęgą dorocznych rozgrywek.

Oczywiście w dwie godziny wersji próbnej daleko w rankingach nie zalecimy, ale na pewno jest to dobra okazja by przetestować grę przed kupnem.

Źródło: PS Store