PS Plus w kwietniu z niespodzianką na PS5. Największy hit Sony do sprawdzenia

Jeśli jesteś w gronie osób, które kręciły nosem na wieść o odświeżeniu The Last of Us Part II na PS5, możesz osobiście się przekonać, czy gra rzeczywiście wiele zyskała. Można ją sprawdzić w PS Plus.

The Last of Us: Part II to jedna z najlepszych gier na PlayStation. Tytuł zadebiutował na PS4 w 2020 roku i dopiero trzy miesiące temu otrzymał remaster na obecna generację, czyli PS5. Nie wszyscy byli przekonani do tego, czy jest sens poprawiać i tak bardzo dobrze wyglądającą grę. Jednak Naughty Dog postanowiło odświeżyć swój szlagierowy tytuł, który obecnie posiada w PS Store oceny na poziomie 4.44/5. Kto marudził nosem, niech pobiera wersję próbną TLoU2 Remastered, która jest dostępna w abonamencie PS Plus Premium. Tutaj z kolei przejrzycie wszystkie triale, które polecamy.

Trial The Last of Us Part II Remastered w PS Plus Premium

Wcześniej mogliśmy pobierać jedynie trial The Last of Us Part I, który swoją drogą nadal jest dostępny. Dosłownie przed chwilą w sklepie PlayStation pojawiła się wersja próbna TLoU2 Remastered, zatem możemy pobrać pełną wersję gry i pobawić się przy niej przez ograniczony czas. Trial daje nam dostęp do gry na 2 godziny.

Warto wspomnieć, że jeśli masz szybki internet, to sprawdzisz grę nawet bez pobierania. Tytuł obsługuje bowiem funkcję transmisji strumieniowej.

The Last of Us Part II Remastered [PS5] – pobierz i graj przez 2 godziny z PS+ Premium

Poprawiona wersja TLoU2 to nie tylko lepsza grafika, usprawnione czasy wczytywania i pełna integracja z kontrolerem DualSense. Na szczęście deweloper zdecydował się udostępnić coś jeszcze. Lista dodanych smaczków jest dosyć obszerna. Tutaj wspomnijmy chociażby o nowym trybie „Bez powrotu” w stylu roguelike. Grę wzbogacono również o trzy poziomy, których nie widzieliśmy na PS4. Dochodzi do tego nowy tryb grania na gitarze, który oferuje nowe instrumenty do odblokowania, a także w zupełnie nowy tryb speedrun. No i na koniec są zupełnie nowe skórki dla postaci i broni, których można używać zarówno dla Ellie, jak i Abby.

Źródło: PlayStation