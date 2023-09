PS Plus październik 2023. Polski horror i 10 innych gier wylatują

To kolejny cios, który posiadacze PS Plus Extra i Premium muszą pokornie przyjąć na klatę. Październik będzie miesiącem, w którym ze wspomnianych progów usługi zniknie 11 gier. I co najgorsze, na liście nie ma kiepskich tytułów. Pożegnamy same przyzwoite, dobre lub rewelacyjne produkcje. Na domiar złego, wylatuje również polski horror inspirowany serią Silent Hill. Poznaliśmy już konkretną datę, do kiedy możemy jeszcze we wszystko pograć. Jeśli w międzyczasie kończy się Tobie abonament, możesz go przedłużyć taniej, kupując doładowania portfela w promocji:

PS Plus październik 2023. Szkoda będzie tych gier Extra i Premium

Przy 11 grach dostępnych obecnie w usłudze PS Plus, pojawiły się „końcowe” daty ich dostępności. To potwierdzone wieści prosto z PS Store. Sami spójrzcie na poniższą listę. Tam nie ma crapów, lecz same przyzwoite gry. Niestety pożegnamy The Medium, czyli horror od polskiego studia Bloober Team. Znikną również czwarta i piąta odsłona Far Cry. Odchodzą genialne indyki Limbo oraz Inside. Skończy się jazda w The Crew oraz kopanie gały w Naruto to Boruto: Shinobi Striker. Do tego odejdą trzy remastery z serii Yakuza. Na koniec stracimy przygodówkę utrzymaną w konwencji horroru The Quarry.

The Quarry (PS5/PS4) – katalog Extra

Far Cry 5 (PS4) – katalog Extra

Far Cry 4 (PS4) – katalog Extra

The Medium (PS5) – katalog Extra

Inside (PS4) – katalog Extra

Limbo (PS4) – katalog Extra

Yakuza 3-5 Remastered (PS4) – katalog Premium

The Crew (PS4) – katalog Extra

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4) – katalog Extra

Wszystkie z wymienionych gier będą dostępne w PS Plus do 17 października 2023, do godziny 11:00 czasu polskiego. Po tym czasie stracimy do nich dostęp nawet wtedy, gdy pobraliśmy jakieś z tych gier na dysk konsoli i jesteśmy podczas rozgrywki.