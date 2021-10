Gry z PS Plus na październik 2021 dostępne już od dziś

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Już dziś w ręce graczy trafi pełna oferta PS Plus październik 2021. Zestaw gier został ujawniony w zeszłym tygodniu i wreszcie trafi w ręce subskrybentów usługi PlayStation.

Wymienione poniżej tytuły ogramy już od dzisiejszego popołudnia. Jeśli chcecie zagrać szybciej, koniecznie śledźcie PS Store na bieżąco. Czasem zdarza się, że niektóre produkcje są dostępne nieco wcześniej. Nie jest to jednak standardowa sytuacja. Może się nawet zdarzyć, że poczekamy nieco dłużej. Przekonamy się o tym dopiero za parę godzin, kiedy samo Sony rozwieje wszelkie wątpliwości.

Oferta PS Plus na październik 2021

Hell Let Loose (PS5)

Mortal Kombat X (PS4)

PGA TOUR 2K21 (PS4)

Gdyby się zdarzyło też, że mieszkacie akurat w Azji, w ramach październikowej oferty PS Plus możecie zgarnąć jeszcze jedną grę. Więcej na ten temat przeczytacie w tym artykule.

Naszym zdaniem, nowy zestaw pozostawia sporo do życzenia. Bywało lepiej, choć jeśli – przykładowo – zależy Wam na debiutującym właśnie na konsolach Hell Let Loose, nie będzie bardzo zawiedzeni. Niemniej Sony stać na troszkę więcej, co pokazywały wcześniejsze zestawy.

Jeśli szukacie abonamentu w dobrej cenie, obserwujcie nasz dział z promocjami. Czasami pojawiają się na nim okazje na zakup PS Plus w dobrej cenie.