PS Plus październik 2021 ogłoszone. Będzie krwawo, brutalnie i nie zabraknie rywalizacji

Gry w ramach PS Plus na październik 2021 zostały oficjalnie ujawnione. Graczy czekają 3 tytuły, które należą do zupełnie różnych gatunków. FPS multiplayer, bijatyka oraz tytuł sportowy zgarną abonenci już na początku najbliższego miesiąca.

Potwierdził się przeciek, który wpłynął do sieci kilka dni temu. O produkcji ekskluzywnej na PS5 spekulowało się już od dłuższego czasu, choć również społeczność PlayStation rozważała między innymi JETT: The Far Shore. Część z nich nawet wierzyła w Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, aczkolwiek zapomnieli o pewnym starym błędzie. Co w takim razie trafiło do Plusa?

Oferta PS Plus na październik 2021 – oto gry z zestawu:

Hell Let Loose (PS5)

Mortal Kombat X (PS4)

PGA TOUR 2K21 (PS4)

Grą ekskluzywną dla PS5 okazało się Hell Let Loose, czyli strategiczna strzelanina FPP, w realiach II wojny światowej. W meczach bierze udział po 100 graczy, którzy kierują piechurami, czołgami i artylerią. Twórcy pokusili się nawet o specjalny system zarządzania zasobami, który kojarzony jest z grami typu RTS.

Mortal Kombat X to dziesiąta odsłona serii bijatyk znanego na całym świecie NetherRealm Studios. Wcielcie się ponownie w Sub-Zero i Scorpiona oraz resztę kojarzonych z cyklem postaci. To świetny tytuł do kanapowego grania ze znajomymi, choć i tryb fabularny powinien wielu osobom przypaść do gustu. Myślę, że tym bardziej gracze skuszą się na tę pozycję ze względu na ponowne zainteresowanie marką z powodu dobrze przyjętego, niedawnego filmu na tej samej licencji.

Na koniec pozostawiam grę, z której najmniej się cieszę, że została dodana do Plusa. Mowa o PGA Tour 2K21, czyli o najnowszym wydaniu odsłony sportowego cyklu skupiającego się na golfie. Warto jednak dać szansę tej produkcji, bo bez wątpienia ma sporo do zaoferowania – możliwość stworzenia własnej postaci, branie udziału w licencjonowanych zawodach i wiele więcej. Jeśli chcecie zgłosić się też do takich stworzonych przez społeczność, to proszę bardzo. I o tym pomyśleli twórcy.

Nowa oferta PS Plus wejdzie w życie we wtorek, 5 października 2021. Jeśli jeszcze nie zgarnęliście dobrodziejstw przewidzianych na wrzesień, radzę się pospieszyć. Zegar tyka!