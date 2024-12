PS Plus z ostatnią szansą na odebranie trzech gier

Mija czas na przypisanie do swojego konta tytułów, które PlayStation oferowało w ramach oferty PS Plus Essential na listopad. Kto jeszcze nie zdobył tych tytułów, ma czas do 3 grudnia, godziny 10:00 czasu polskiego. Po tym terminie okazja minie bezpowrotnie. Odchodzące produkcje zastąpią wówczas trzy inne tytuły z oferty na ten miesiąc. Warto się pośpieszyć również dlatego, że do jednej z usuwanych gier możemy dobrać aż 6 dodatków za darmo.

50PLN – doładowanie do PlayStation Store – kup za 42,95 zł

Wymiana w PS Plus Essential – gry z listopada odchodzą, a grudniowe przychodzą

Przypominamy, że do jutra możemy jeszcze zgarnąć tytuły z oferty Essential na listopad, a są to:

Ghostwire: Tokyo – PS5

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged – PS4/PS5

Death Note Killer Within – PS4/PS5

Biorąc się za Hot Wheels Unleashed 2 odbierzcie również 6 dodatków za darmo, które wprowadzą do wyścigów 12 kolejnych pojazdów. Listę bezpłatnych DLC podawaliśmy w tej wiadomości.

Skoro gry z listopada już w bibliotece, to przypomnijmy jeszcze, jakie tytuły wlecą do oferty PS Plus Essential na grudzień 2024. Pobierzemy je od jutra:

It Takes Two (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Aliens: Dark Descent (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Temtem (PS5)

Źródło: PlayStation Blog