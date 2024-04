PS Plus – dzisiaj 14 nowych gier, 3 dodatki za darmo i 2 premiery

Pora zabrać się za nowości dostępne w katalogach Extra i Premium. Sony udostępniło właśnie nową ofertę PS Plus kwiecień 2024 dla wspomnianych progów usługi.

Dosłownie przed momentem w PlayStation Store pojawiły się nowe gry dla abonentów PS Plus. To oferta na kwiecień dla osób, które posiadają subskrypcję Extra lub Premium. Poniżej znajdziecie wszystkie niezbędne informacje, a nawet więcej. Przypominamy o trzech dodatkach za darmo do jednego z nowych tytułów oraz wyjątkowych premierach, które na PS5 dostały świetne funkcje.

PS Plus Extra na kwiecień 2024 – lista gier dostępnych od dzisiaj

Dave the Diver – PS4 : 5.053 GB / PS5 : 2.625 GB

– PS4 : 5.053 GB / PS5 : 2.625 GB Oddballers – PS4 : ~2.500 GB

– PS4 : ~2.500 GB Construction Simulator – PS4 : 14.112 GB / PS5 : 11.613 GB

– PS4 : 14.112 GB / PS5 : 11.613 GB The Crew 2 – PS4 : 60.983 GB

– PS4 : 60.983 GB Raji: An Ancient Epic – PS4 : 9.817 GB

– PS4 : 9.817 GB Lego Ninjago Movie Videogame – PS4 : 29.411 GB

– PS4 : 29.411 GB Nour: Play With Your Food – PS4 : 7.866 GB / PS5 : 2.066 GB

– PS4 : 7.866 GB / PS5 : 2.066 GB Deliver Us Mars – PS4 : 24.711 GB / PS5 : 14.777 GB

– PS4 : 24.711 GB / PS5 : 14.777 GB Lego Marvel’s Avengers – PS4 : 14.452 GB

– PS4 : 14.452 GB Miasma Chronicles – PS5 : 10.674 GB

– PS5 : 10.674 GB Stray Blade – PS5 : 9.423 GB

Oferta na ten miesiąc dla subskrybentów Premium

Alone in the Dark: The New Nightmare (oryginalna wersja z PlayStation) | PS4, PS5

(oryginalna wersja z PlayStation) | PS4, PS5 Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire (oryginalna wersja z PlayStation) | PS4, PS5

(oryginalna wersja z PlayStation) | PS4, PS5 MediEvil (oryginalna wersja z PlayStation) | PS4, PS5

Dodatki za darmo do gry LEGO Marvel’s Avengers z PS+ Extra na kwiecień

Jeśli zamierzacie pobrać kwadratowych Avengersów z nowej oferty PlayStation Plus, sięgnijcie również po darmowe dodatki. Warto, ponieważ wprowadzają kilkanaście nowych postaci, jak Spider-Man, Ant-Man czy Kapitan Ameryka.

Dwie wyjątkowe premiery w ofercie PS+ Extra

Pierwszą wyjątkową premierą w usłudze, która jest dostępna od dzisiaj, jest gra Dave the Diver. Jeśli odpalicie ją na PlayStation 5, będziecie mogli skorzystać z dodatkowych funkcji, które są niedostępne na PS4. Wersja tytułu na nową generację dostała wsparcie dla kontrolera DualSense, zatem w ruch pójdą adaptacyjne triggery, haptyczne wibracje czy głośniczek wbudowany w pada. Zobaczcie poniższy filmik, który wszystko prezentuje:

Jeśli zakochacie się w głębinach, to mamy jeszcze inne dobre wieści. W maju gra otrzyma za darmo dodatek z Godzillą i innymi wielkimi morskimi potworami.

Natomiast drugą wyjątkową premierą jest Raji An Ancient Epic: Enhanced Edition na PS5. Tytuł wcześniej był dostępny jedynie na PlayStation 4, a od dzisiaj w PS Plus znajdziemy wersję dedykowaną PS5. Tutaj również mamy nowe funkcje dzięki DualSense i podobnie jak przy Dave the Diver, gra wykorzysta adaptacyjne triggery, haptyczne wibracje oraz lightbar. Ponadto tytuł zabłyśnie ulepszoną oprawą graficzną oraz otrzyma listę trofeów z wieńczącą całość platyną. Przypomnijmy, że wersja na PS4 nie posiada platynowego trofeum.