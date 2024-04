Gra z PS Plus w maju otrzyma darmową Godzillę, jako dodatek

Wszystkie karty dotyczące nowości w PS Plus na ten miesiąc zostały odkryte. Najnowszą wieścią jest oficjalna lista gier z oferty Extra i Premium. Gry zaczniemy pobierać od 16 kwietnia, ale jak wspominaliśmy, niecierpliwcy mogą już dzisiaj sięgnąć po trzy gry z nadchodzącej oferty i testować je przez 8 godzin.

Co ciekawe, Sony dało nam również przedsmak tego, co zadzieje się w PS Plus w maju. Do usługi zmierza kolejna premiera, tylko na PS5. Jednak to nie jedyna znana już nowina odnośnie maja w usłudze Sony.

Dave the Diver z PS Plus otrzyma w maju darmowy dodatek

Jedną z najciekawszych gier, która w kwietniu dołączy do katalogu Extra, będzie świetnie oceniana na komputerach PC produkcja Dave the Diver. Kto rozsiądzie się przy niej i łyknie na raz, w przyszłym miesiącu będzie miał mocny powód, by powrócić do gry. W maju tytuł dostanie darmowy dodatek z wielką gadziną.

Po premierze w grze Dave the Diver pojawi się dodatkowa zawartość, z udziałem samego króla potworów, Godzilli. Ten bezpłatny dodatek, który pojawi się w maju 2024 r., wprowadza nie tylko godzillę, ale też inne gigantyczne zagrożenia czające się w głębinach Blue Hole. PlayStation

Jednak Godzilla to nie jedyny nowy potwór, który pojawi sią w grze. W głębinach pojawią się inne gigantyczne stworzenia, czego przykład możecie zobaczyć na poniższym zwiastunie.

Źródło: PlayStation