PS Plus z nową funkcją na PS5 w październiku. Sony zdradza szczegóły

Sony przedstawiło właśnie szczegóły dotyczące nowej funkcji w ramach abonamentu PS Plus Premium. Dostaniemy ją w październiku. To już druga nowość w tym miesiącu, którą otrzymają posiadacze najwyższego progu subskrypcji. Wcześniej Sony uruchomiło na konsolach PS5 oraz PlayStation 4 aplikację Sony Pictures Core, która pozwala kupować i wypożyczać filmy. Ze wspomnianym abonamentem mamy jednak dostęp do ponad 100 tytułów za darmo. Jak oglądać filmy przez aplikację i gdzie ją pobrać? O tym pisaliśmy w tym artykule, a tutaj możecie zapoznać się z listą filmów dostępnych w regionie UK. Wróćmy jednak do dzisiaj ogłoszonej nowości. Jak już wspomniałem, otrzymają ją jedynie posiadacze konsoli PlayStation 5.

PS Plus Premium ze streamingiem gier – data uruchomienia nowej funkcji

Na oficjalnym blogu PlayStation poinformowano, że transmisja strumieniowa w chmurze na PS5 zostanie uruchomiona w tym miesiącu dla członków PlayStation Plus Premium. Sony zaznacza, że to ogromne przedsięwzięcie, dlatego funkcja będzie udostępniana stopniowo, w trzech terminach w zależności od regionu.

Japonia – data uruchomienia: 17 października

Europa – data uruchomienia: 23 października

Ameryka Północna – data uruchomienia: 30 października

Potwierdzono też kraje, w których nowa funkcja będzie dostępna. Polska znalazła się na liście. Zatem 23 października skorzystamy z nowych możliwości. Funkcja streamingu gier zostanie wspomnianego dnia automatycznie dodana do naszej subskrypcji PlayStation Plus Premium. Musimy też pamiętać, że skorzystamy ze streamingu pod warunkiem posiadania odpowiednio szybkiego łącza internetowego. Minimum to 5 Mb/s, 15 Mb/s dla 1080p i 38 Mb/s+ dla 4K.

Co zaoferuje nowa funkcja w PS+ Premium?

Sony tłumaczy, że po uruchomieniu funkcji wybrane gry na PS5 będą dostępne do przesyłania strumieniowego. Firma zaznacza, że planuje zaoferować nam setki tytułów, w tym:

Najpopularniejsze hity na PS5 z katalogu gier PlayStation Plus, takie jak Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, Mortal Kombat 11 i Saints Row IV

Wersje próbne gier na PS5, takich jak Dziedzictwo Hogwartu, Wiedźmin 3: Dziki Gon i The Calisto Protocol

Dodatkowe tytuły cyfrowe na PS5, będące własnością członków PlayStation Plus Premium, które będą dostępne do przesyłania strumieniowego, takie jak Resident Evil 4, Dead Island 2, Genshin Impact, Fall Guys i Fortnite

To oczywiście tylko kilka przykładowych gier, które będą dostępne strumieniowo.

Streaming na PS5 a rozdzielczość, dźwięk i inne możliwości

Podczas grania „z chmury” będziemy mogli skorzystać również z dodatkowych opcji:

Zawartość do pobrania i zakupy w grach będą dostępne podczas strumieniowego przesyłania gier na PS5, w tym DLC i dodatki – podobnie jak zakupy w grach do pobrania.

Opcje rozdzielczości wysokiej jakości, w tym 4K, 1440p, 1080p i 720p, z szybkością 60 kl./s i wyjściem SDR lub HDR.

Ulepszony dźwięk z obsługą wszystkich funkcji audio PS5, w tym 5.1 i 7.1, a także Tempest 3D Audiotech.

Rób zrzuty ekranu i nagrywaj do 3 minut filmu, który zostanie pobrany do Twojej Galerii multimediów na PS5 i będzie dostępny także w Galerii multimediów w aplikacji PS App.

PS5 Cloud Streaming

Na koniec Sony zaznacza, że w dalszym ciągu firma będzie się koncentrować na rozwijaniu funkcji i korzyści PlayStation Plus, więc jest na co czekać. No to czekamy!