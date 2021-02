PS Plus kwiecień 2021 – pierwsza gra ujawniona. Jest premiera w Plusie!

Sony już teraz ujawnia, jaka gra trafi do PS Plus kwiecień 2021. Jest bomba w postaci premiery w Plusie.

Podczas State of Play dowiedzieliśmy się, że w ofercie PS Plus kwiecień 2021 pojawi się Oddworld: Soulstorm.

Oznacza to, że gra zadebiutuje od razu w PlayStation Plus, podobnie jak dostępne od lutego Destruction AllStars. Sony zresztą wspominało ostatnio, że zamierza do oferty PS+ wrzucać świeżutkie premiery, co z pewnością cieszy, ponieważ wcześniej często dostawaliśmy w usłudze gry już dawno ograne.

PS Plus kwiecień 2021 – gry i oferta:

Oddworld: Soulstorm

?

Oferta PlayStation Plus na kwiecień zacznie obowiązywać 6 kwietnia i wtedy to będziemy mogli pobrać Oddworld: Soulstorm.

Oddworld: Soulstorm – gameplay ze State of Play

Obok ogłoszenia Oddworld: Soulstorm w PS Plus, na pokazie Sony mogliśmy zobaczyć nowy gameplay z oczekiwanej przez wielu z nas gry.

Odpalając Oddworld: Soulstorm, ponownie wcielimy się w Mudokona imieniem Abe. W końcu wyrwaliśmy się z rąk Glukkonów i trafiliśmy na pustynię, gdzie rozpoczyna się nowa przygoda.

Data premiery Oddworld: Soulstorm jest ustalona na 6 kwietnia na PC, PlayStation 4 oraz PS5.

Darek Madejski Wychowany na Amidze i pierwszej odsłonie PlayStation. Do dziś często sięga po hity z lat 90. Wychowany na Amidze i pierwszej odsłonie PlayStation. Do dziś często sięga po hity z lat 90.