PlayStation zablokuje jutro kilkanaście gier z PS Plus

Mamy ostatnią dobę, by pograć w odchodzące gry z katalogu PS Plus w listopadzie. Straty są naprawdę wielkie, odchodzą m.in. Red Dead Redemption 2 oraz Teardown.

Dzisiejszy wieczór warto poświęcić na pożegnanie gier, które już jutro zostaną zablokowane w usłudze PS Plus. 19 listopada tuż przed południem stracimy możliwość uruchamiania blisko 20 tytułów z katalogów Extra i Premium. Na szczęście zostaną one wymienione na nowe gry z listopadowej oferty. Przykładowo, zamiast Red Dead Redemption 2 oraz GTA San Andreas The Definitive Edition dostaniemy GTA 5.

Pamiętajcie też, by szykować się już na PS Plus w promocji z okazji Black Friday 2024. Jak najlepiej się do tego zabrać? Uzupełnić swój portfel w PS Store tanimi doładowaniami PSN, póki są jeszcze w miarę dostępne:

PS Plus listopad 2024. Gry odchodzące z katalogów Extra i Premium

Blasphemous (Extra)

(Extra) Chorus (Extra)

(Extra) Dragon’s Dogma Dark Arisen (Extra)

(Extra) Eiyuden Chronicle Rising (Extra)

(Extra) Grand Theft Auto San Andreas The Definitive Edition (Extra)

(Extra) Kingdom Hearts HD 1.5 and 2.5 Remix (Extra)

(Extra) Kingdom Hearts HD 1.8 Remix (Extra)

(Extra) Kingdom Hearts 3 (Extra)

(Extra) Kingdom Hearts Melody of Memory (Extra)

(Extra) Mobile Suit Gundam Extreme Vs Maxi Boost On (Extra)

(Extra) Moving Out (Extra)

(Extra) Overcooked 2 (Extra)

(Extra) Red Dead Redemption 2 (Extra)

(Extra) The Sims 4 — City Living Expansion (Extra)

(Extra) Superliminal (Extra)

(Extra) Teardown (Extra)

(Extra) What Remains of Edith Finch (Extra)

(Extra) Wild Card Football (Extra)

(Extra) Klonoa Phantasy Reverie Series (Premium)

Jak widać, wśród znikających gier znajduje się sporo świetnych pozycji. Szkoda będzie nie tylko tytułów od Rockstar Games, lecz również serii Kongdom Hearts czy Moving Out i Overcooked 2. Zatem kto jeszcze nie skończył usuwanych gier, ma dosłownie ostatnie chwile, by to nadrobić.

Źródło: PS Store