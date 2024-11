Bierz za darmo 9 dodatków do gier z oferty PS Plus Extra na listopad 2024

Znamy już wszystkie gry, które pobierzemy od 19 listopada w ramach nowej oferty PS Plus Extra i Premium. Ale już dzisiaj możesz przypisać do swojego konta za darmo kilka dodatków. W zdecydowanej większości to DLC do doskonałego Dying Light 2 Stay Human. Co ciekawe, możemy odebrać rozszerzenie fabularne, zatem warto się w nie zaopatrzyć.

PlayStation podało już oficjalną ofertę PS Plus listopad 2024 dla wyższych progów usługi. Powraca GTA 5, będzie też polski Dying Light 2 Stay Human oraz wiele innych ciekawych tytułów na PS5 i PS4. Pełną listę nadchodzących tytułów zobaczycie w tej wiadomości. Dzisiaj zachęcamy do odebrania darmowych DLC, które rozszerzą wspomnianą produkcję z zombiakami, zapewnią nam nowy oręż i nie tylko.

Dodatki za darmo do dwóch gier, które dostaniesz w PS Plus Extra

Raczej nie mamy co narzekać na najnowszą ofertę PS Plus, a jak pisaliśmy wczoraj, sam abonament mimo podwyżek cen jest wielkim sukcesem PlayStation, a gracze płacą za niego chętnie jak nigdy. Jeśli kończy się Wam subskrypcja, możecie ją taniej przedłużyć korzystając z promocji na doładowania PSN:

Od 19 listopada do katalogu Extra wpadnie 12 nowych gier, a darmowe DLC możemy odebrać do dwóch tytułów: Dying Light 2 Stay Human oraz Like a Dragon: Ishin.

W przypadku DL2, odbierzemy siedem dodatków. Trzy z nich pozwolą otrzymać pełny strój oraz miecz “Ronin”, a kolejne trzy wyposażą nas w pełny strój oraz młot “Authority”. Najciekawszy jest jednak darmowy dodatek Bloody Ties, czyli pierwsze oficjalne rozszerzenie fabularne. Czeka nas w nim nowy wątek fabularny, w którym pomożemy nowemu przyjacielowi, Ciro, pomścić śmierć brata, i odkryć prawdę na temat krwawych zawodów.

Z kolei dodatki do Like a Dragon: Ishin zaopatrzą nas w katanę „Śnieżny Szczyt” oraz dadzą również zestaw kart elitarnych generałów kawalerzystów. To 6 nowych kart opartych na popularnych celebrytach i influencerach.

Lista dodatków do pobrania za darmo

Źródło: PS Store