Wielka podwyżka cen PS Plus sukcesem PlayStation. Gracze płacą chętnie jak nigdy

W ubiegłym roku PlayStation dokonało tego, czego spodziewało się zapewne wielu graczy, ale z drugiej strony mało kto wtedy wierzył, że naprawdę może się wydarzyć. Każdy plan subskrypcji PlayStation Plus zauważalnie podrożał, nawet o 35% względem ceny początkowej. Wydawać by się mogło, że to strzał w stopę.

PS Plus jest drogi, ale gracze go kochają

Nic bardziej mylnego, bowiem według listopadowego sprawozdania finansowego grupy Sony, firma podzieliła się również nieco dokładniejszymi informacjami dotyczącymi liczby subskrybentów i przychodów z usługi PS Plus. Korporacja od dawna nie podaje dokładnych liczb, ale dowiedzieliśmy się, że dzięki tej jednej subskrypcji, firma zarabia jak nigdy. Mimo przedstawienia droższych planów, gracze nadal chętnie korzystają z możliwości ich opłacania.

Dzięki najnowszym danym wiemy, że przychody z PS Plus wzrosły o 18% w stosunku rocznym, względem poprzedniego okresu w ubiegłym roku. I to mimo podwyżek cen i potencjalnych kontrowersji ze względu na “braki” większych gier w usłudze.

PS Plus zapewnia stabilną bazę zysków, ponieważ sprzedaż w przeliczeniu na dolary amerykańskie wzrosła o 18% rok do roku. Wynika to ze wzrostu ARPU (średni przychód na użytkownika), głównie w wyniku przejścia na wyższe poziomy usług i wpływu korekt cen. – twierdzi PlayStation

Zdaniem Sony, kwestia zwiększenia przychodów to zasługa migracji części subskrybentów z planu Essential do planów Premium i Extra. W ten sposób, nawet jeśli część użytkowników zrezygnowałaby ze względu na koszty kompletnie, i tak usługa generowałaby większe przychody. Z drugiej strony przychody są po prostu większe, bo jest drożej. Każdy plan wymaga opłacania wyższej kwoty, co jednoznacznie odbija się na statystykach przedstawionych przez SIE.

Wygląda więc na to, że i tak mimo podwyżek, gracze chętnie korzystają i opłacają PlayStation Plus. Praktycznie odkąd doczekaliśmy się zmian na “nową” wersję usługi, krytykowany jest choćby niezwykle drogi plan Premium, którego koszt średnio przekłada się na korzyści. W końcu nie dostaniemy tam ani premier, ani większych tytułów AAA niedostępnych gdzie indziej, a jedynie klasyczne gry z poprzednich generacji i możliwość korzystania z triali. No cóż – graczy to nie zraża. Skoro niektórzy skupują usługę na wiele lat do przodu…

