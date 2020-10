PS Plus listopad 2020 – data ujawnienia oferty i abonament od 149 zł

Zbliżamy się do końca miesiąca, a więc czas przypomnieć, kiedy Sony przedstawi gry na PS4 wchodzące w skład oferty PS Plus listopad 2020.

Czekacie z niecierpliwością na gry z oferty PS Plus listopad 2020? Już w tym tygodniu poznamy szczegóły, a kto chce przygotować się na pobieranie świeżutkich tytułów, a kończy mu się abonament, niech korzysta z najniższych cen na subskrypcję PlayStation Plus na 12 miesięcy:

PS Plus listopad 2020 – gry na PS4, kiedy oferta?

Sony ma w zwyczaju ujawniać nową ofertę PS+ w środę poprzedzającą pierwszy wtorek miesiąca. Wychodzi zatem na to, że oferta PlayStation Plus na listopad zostanie przedstawiona już 28 października. Trzeba jednak zaznaczyć, że Sony robi czasem wyjątek od podanej reguły, więc miejmy to na uwadze.

Gry z PS+ na listopad będą natomiast udostępnione do pobrania w pierwszy wtorek miesiąca, a więc 3 listopada.

Jakie tytuły chcielibyście zobaczyć w listopadowym Plusie? O wymarzonej ofercie pisaliśmy w tym artykule.

Do 3 listopada możemy jeszcze pobierać gry z oferty październikowej, a w niej:

Need for Speed: Payback

Vampyr

Need for Speed: Payback to wyścigi z 2017 roku, które zostały przyjęte przez fanów serii z mieszanymi uczuciami. Jednak to nadal niezła ścigałka, a skoro nie ograliście wcześniej, tylko brać!

Vampyr z 2018 roku, to dzieło studia DONTNOD Entertainment. Tytuł oferuje gęsty klimat i mroczna atmosferę. Przenosimy się do Londynu, 1918 roku, wchodząc w skórę dr. Jonathana Reidema, który od niedawna jest także… wampirem. Jako lekarz musisz znaleźć lekarstwo na grypę, która dziesiątkuje mieszkańców. Jako wampir musisz żywić się tymi, których obiecałeś wyleczyć.

