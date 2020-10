Idealne PS Plus po premierze PS5 – spodziewam się wielkich hitów

Droga do serca użytkowników PS5 i PS4 wiedzie m.in. przez ofertę PS Plus. Jakie gry zaproponuje nam Sony po premierze next-gena? Mam swoje przypuszczenia…

Jak będzie wyglądał świat po wydaniu konsoli PS5? Nadchodzący next-gen jest brakującym elementem do zaawansowanych technologicznie gier, więc w kalendarzu premier zobaczymy produkcje ambitne pod względem grafiki i nowych rozwiązań w rozgrywce. Trzeba się jednak przygotować na spory wydatek, bowiem zaledwie jedna nowość może kosztować aż 350 zł.

Zachęta to żadna, ale sytuację może uratować abonament PS Plus. O wielkich hitach jak np. Demon’s Souls lub God of War: Ragnarok możemy póki co tylko marzyć. Wierzę jednak, że już w grudniu, czyli niecały miesiąc po wydaniu PS5, Sony zaskoczy nas wypasioną ofertą gier.

PS Plus na grudzień na bank nie będzie zawierał żadnej z gier z bezpłatnego PS Plus Collection, aby zachęcić do wykupienia abonamentu również graczy z PS5. Jakie gry mogą zostać więc dodane do usługi? Mam swoje 4 idealne typy i jest duża szansa, że chociaż jeden z nich znajdzie swoje miejsce w bibliotece gier.

Spider-Man

Dlaczego akurat Spider-Man? To ostatnia szansa, żeby Sony mogło podwójnie zarobić na podstawowej wersji gry. Kolejna odsłona serii Spider-Man Miles Morales ma zawierać delikatnie odświeżoną edycję pierwszej części, ale nie każdy będzie mógł na dzień dobry wydać ponad 240 zł. To może być taki ukłon w stronę użytkowników PS4.

Red Dead Redemption 2

Głośny sandbox w klimatach westernu od Rockstar Games w PS Plus? Nie za szybko? Skądże… przecież już pojawił się po drugiej stronie barykady w Game Pass i koczował tam przez 4 miesiące. To wciąż dość świeży tytuł i chyba nikt nie marudziłby na widok RDR 2 w bibliotece. Ma świetny tryb dla jednego gracza na setki godzin i wciąż rozwijany multiplayer.

Nier: Automata

Przyznam się, że nie miałem wcześniej styczności z uniwersum Nier. Aczkolwiek, gdyby wylądował w abonamencie to szybko mógłbym to zmienić. Do odpalenia gry może zachęcać otwarty świat, mechanika RPG i interesujące tło historyczne, gdzie ludzkość znajduje się na granicy kompletnego wymarcia. Gra oferuje aż 26 różnych zakończeń, co pozwala tworzyć historię na zasadzie własnych wyborów – brzmi świetnie.

Gran Turismo Sport

Październikowy NFS: Payback niespecjalnie ożywił we mnie chęć przekręcania kluczyka w stacyjce. Inne uczucia mógłby wywołać GTS… Nie jest to najlepsza część flagowej serii wyścigów Sony, ale dużo dobrego słyszałem o trybie sieciowym. Sam system sterowania auta jest podobno bardzo przyjemny i realistyczny, a sporo frajdy sprawia poznawanie szerokiej palety samochodów i możliwość przejażdżki na autentycznych torach wyścigowych.

Nie są to jakieś wygórowane życzenia w porównaniu do oferty z PS Plus Collection, prawda? Sony dałoby kolejny dobry powód, aby zainwestować w PS5 lub przedłużyć aktywną subskrypcję na PS4. Może macie inne pomysły na kolejne gry w abonamencie?

Grzegorz Rosa