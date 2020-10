PS Plus listopad 2020 – gry na PS4 i PS5! Oferta i abonament za 149 zł

Oferta PS Plus listopad 2020 została właśnie ujawniona przez Sony, zatem zobaczcie, jakie gry na PS4 oraz PS5 pobierzemy już wkrótce bez dodatkowych opłat.

Poznaliśmy właśnie gry na PS4 z oferty PS Plus listopad 2020. Co ciekawe, Japończycy dorzucili coś dla posiadaczy next-gena, czyli PlayStation 5. Tym razem do oferty zawędrują trzy gry, ale żeby je pobrać, należy posiadać aktywny abonament PlayStation Plus. Obecnie najniższą cenę za subskrypcję na 12 miesięcy (region PL) oferuje CD Keys. Nieco drożej zapłacimy w Gamivo i Eneba:

CD Keys: PlayStation Plus – 12 Month Subscription (POLAND) za 149,89 zł

Gamivo: PlayStation Plus 365 Days PL za 160,14 zł / Cena z prowizją za płatność przez Przelewy24. UWAGA – aby uzyskać podaną cenę, należy wyłączyć w koszyku płatny Program Ochrony Użytkownika.

/ Cena z prowizją za płatność przez Przelewy24. UWAGA – aby uzyskać podaną cenę, należy wyłączyć w koszyku płatny Program Ochrony Użytkownika. Eneba: PS Plus na 12 miesięcy za 159,06 zł / UWAGA – aby uzyskać taką cenę, przechodzimy na stronę produktu, ustawiamy w prawym górnym rogu walutę na Euro, dodajemy Plusa do koszyka, wpisujemy w koszyku kod rabatowy “PlanetaGracza” i wybieramy płatność przez Przelewy24. Klikamy Continue i jesteśmy przenoszeni na stronę płatności, gdzie waluta automatycznie zmienia się na złotówki, więc płacimy w PLN.

PS Plus listopad 2020 – oferta / gry PS4 i PS5

Śródziemie: Cień Wojny (PS4, PS5)

Hollow Knight: Voidheart Edition (PS4, PS5)

Bugsnax (PS5 – od 19 listopada)

Gry z oferty PS+ na listopad pobierzemy od pierwszego wtorku miesiąca, który przypada na 3 listopada.

PlayStation Plus listopad 2020 z grą na PS5

Do 3 listopada możemy pobierać gry z oferty październikowej, czyli:

Need for Speed: Payback

Vampyr

Darek Madejski Wychowany na Amidze i pierwszej odsłonie PlayStation. Do dziś często sięga po hity z lat 90.