Gracze tracą zainteresowanie grami w PS Plus. Koszmarny miesiąc

WYgląda na to, że oferta PS Plus na lipiec 2024 roku nie przemówiła do bardzo wielu graczy. Z drugiej strony mamy sezon wakacyjny.

Wakacje czy nie wakacje – to zawsze częściowo sensowne wytłumaczenie, bo mimo wszystko gigantyczna liczba graczy i tak korzysta z konsoli, niemal codziennie ciesząc się kolejnymi godzinami spędzonymi przy grach wideo. Ale nie w PS Plusie, co to, to nie.

PS Plus zalicza słaby miesiąc

Oferta w planie Essential należy raczej do tych mniej zadowalających. W końcu gracze dostali co prawda dwa hiciory, czyli Borderlands 3 i NHL 24, ale było też Among Us. Gra, która kosztuje zaledwie kilkanaście złotych, zdecydowanie rozzłościła subskrybentów, którzy śmiali się, że dostają teraz niemal darmowe pozycje. Sytuacja w wariantach Extra i Premium rysowała się lepiej, ale nadal nie na tyle, aby przekonać klientów.

Gracze dostali przecież świetne Remnant II, Final Fantasy VII czy No More Heroes 3, a także przeoczoną perełkę z PSP. Mimo to, nie jest wcale dobrze. Ba, jest wręcz słabo, a przynajmniej taki obraz sytuacji rysują słupki statystyczne z ponad 3,1 mln kont PlayStation Network (za TrueTrophies).

Wedle informacji, zainteresowanie grami w PS Plus Extra i Premium spadło nawet o 48.67%, co stanowi jeden z najgorszych wskaźników w usłudze w ostatnim czasie w porównaniu z czerwcową ofertą. Jest to więc słaba sytuacja dla Sony, szczególnie że pojedyncze gry mogą cieszyć się i tak wysokim zainteresowaniem. Remnant II zostało 3. najpopularniejszą grą w Plusie Extra w 2024 roku, a FFVII zaliczyło wzrost popularności aż o 1171%. Mimo to wedle danych TrueTrophies, jest to trzeci najsłabszy miesiąc w 2024 roku.

Źródło: TrueTrophies