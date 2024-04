PS Plus z ulepszoną premierą na PS5. Poprawiona grafika i nowe funkcje

Za niecałą dobę dorwiemy się do nowości w ramach oferty PS Plus Extra na kwiecień 2024. Wśród udostępnionych tytułów znajdziemy m.in. Raji: An Ancient Epic. Gra zadebiutowała w 2020 roku na PlayStation 4, a teraz pojawi się również w wersji dedykowanej PS5, z oczekiwanymi ulepszeniami. Premiera już jutro.

PS Plus dostanie Raji An Ancient Epic: Enhanced Edition

Już wyjaśniamy, co takiego przyniesie ze sobą odświeżona wersja tego docenionego “indyka”. Informacjami podzielił się sam deweloper w serwisie X (grafika poniżej). Po pierwsze, tytuł zabłyśnie ulepszoną oprawą graficzną i choć szczegółów nie ujawniono, spodziewamy się przynajmniej tekstur w wyższej rozdzielczości. Dodatkowo gra na PS5 obsłuży ray tracing, co dodatkowo wpłynie na wygląd świata.

Posiadacze PS5 skorzystają również z nowych funkcji, które zawdzięczamy kontrolerowi DualSense. Podczas grania wykorzystane zostaną adaptacyjne triggery, haptyczne wibracje oraz lightbar. Zawsze to zwiększy immersję, więc duży plus!

Na koniec coś, na co czekało wielu łowców platyn. Jak się okazuje, Raji An Ancient Epic: Enhanced Edition będzie posiadać platynowy puchar. Tutaj przypominamy, że wersja gry na PS4 co prawda posiada trofea, lecz bez platyny. Niestety nie wygląda na to, by platyna została dodana na last-genie, ale jest i dobra wiadomość dla osób, które kupiły dawniej ten tytuł na PlayStation 4. Jeśli posiadasz już kopię Raji na PS4, będziesz dostaniesz darmową aktualizację do edycji na PS5.

Raji i ulepszenia dla wersji na PS5. Od jutra w PS Plus!

Dostępna obecnie w PS Store wersja Raji na PS4 posiada naprawdę dobre oceny (4.14/5), a na Steam poleca ją 85 proc. graczy. Tytuł jest przygodową grą akcji inspirowaną serią Prince of Persia.

Historia Raji: An Ancient Epic rozpoczyna się w momencie nowej wojny pomiędzy bogami a demonami. Chcąc pomścić swoją porażkę w ostatniej wielkiej wojnie sprzed tysiąca lat, demony rzuciły wyzwanie bogom, którzy ich upokorzyli i wtargnęli do królestwa ludzi, grożąc ich wyginięciem. PS Store

Źródło: Twitter / X