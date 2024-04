Dzisiaj Sony udostępnia ofertę PS Plus kwiecień 2024 dla progu Essential. Możemy pobrać m.in. shootera Immortals of Aveum na PS5. Oprócz gier, jest dodatkowa atrakcja dla fanów Overwatch 2.

[Aktualizacja]

Megazestaw do Overwatch 2 pojawił się już w PS Store. Pobiorą go za darmo wszyscy posiadacze abonamentu PlayStation Plus.

Nie przegap darmowych legendarnych skórek Pszczelarz dla Sigmy i Art Deco dla Symmetry, 7 epickich skórek i 5 pominięć poziomów Karnetu Bojowego. PS Store

Paczkę bonusów pobierzmy pod tym adresem: Overwatch® 2 – Megazestaw PlayStation® Plus.

[Oryginalna wiadomość]

Dokładnie o 11:00 czasu polskiego w świat wypuszczono ofertę PS Plus na kwiecień dla najniższego progu usługi. Wszyscy subskrybenci mogą pobierać zatem nowe gry na PS5 i PlayStation 4. Oprócz tego dzisiaj powinna pojawić się megapaczka do wspomnianego Overwatch 2. Jak zawsze przypominamy, że możecie przedłużyć swój abonament wykorzystując tanie doładowania PSN. Lecz jeśli wygasa Tobie Plusik, sprawdź najpierw, czy nie dostałeś specjalnej zniżki od Sony.

PS Plus kwiecień 2024 – jakie gry i bonus do odebrania?

Zacznijmy od gier, które możemy od dzisiaj przypisywać do swoich kont PSN. Tym razem mamy jeden tytuł dedykowany jedynie konsoli obecnej generacji. Posiadacze PS5 dostali w ofercie Essential grę Immortals of Aveum od dewelopera Ascendant Studios. Nie jest to może wielki hit, ale warto sprawdzić strzelanką osobiście, ponieważ oceny w PS Store do najgorszych nie należą (4.11/5). Natomiast pozostałe dwie nowe gry możemy pobierać zarówno na nowej, jak i starszej generacji. Mamy Minecraft Legends oferujący kampanię fabularną, tryb kooperacyjny i moduł PvP oraz “indyka” Skul: The Hero Slayer, w którym przyjdzie nam podjąć próbę uwolnienia Króla Demonów. I tak w zasadzie to ten ostatni najmniejszy tytuł może poszczycić się najlepszymi ocenami w sklepie PlayStation.

Sony obiecało również na oficjalnym blogu PlayStation, że wraz z udostepnieniem nowych gier z oferty na kwiecień, otrzymamy również The Overwatch 2 Mega Bundle. Póki co nie zauważyliśmy, by paczkę dodano do karty gry w PS Store, lecz powinno to nastąpić jeszcze dzisiaj. O zawartości paczki pisaliśmy w tej wiadomości. Pamiętajcie też, że 10 kwietnia posiadaczy abonamentu czeka kolejna atrakcja. Chodzi o pakiet do Call of Duty: Modern Warfare 3.

Źródło: https://blog.playstation.com/2024/03/27/playstation-plus-monthly-games-for-april-immortals-of-aveum-minecraft-legends-skul-the-hero-slayer/