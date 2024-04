Sony wysyła rabaty do osób, którym kończy się PS Plus. Radzimy sprawdzić maila

Gracze, którym wkrótce wygaśnie subskrypcja PS Plus, otrzymują wiadomości od Sony z dedykowanymi rabatami na przedłużenie abonamentu.

Co jakiś czas słyszymy o akcjach Sony z promocją na PS Plus. Firma “wybiera” znanym sobie kluczem osoby i wysyła im specjalne oferty, dzięki którym można przedłużyć abonament znacznie taniej. Na forum Reddit pojawił się nowy wątek na ten temat i jak widać, ponownie rozsyłane są rabaty do wybrańców. Poniżej możecie zobaczyć wpisy graczy, którym się poszczęściło. Jeśli sprawdzisz maila i jednak nie znajdziesz rabatu, a kończy się Tobie abonament, zawsze możesz skorzystać z tanich doładowań PSN. Tym bardziej, że obecnie kupimy w naprawdę dobrej cenie kartę 140PLN:

PS Plus – kto może liczyć na otrzymanie rabatu od Sony?

Jak wynika z komentarzy graczy, maile z rabatami wpadają na skrzynki pocztowe osób, którym za kilka dni kończy się subskrypcja. Nie każdy otrzymuje taką samą zniżkę, wszystko zależy od obecnego planu usługi, który wkrótce nam wygaśnie. Oto grafika oraz kilka wpisów z Reddit, które potwierdzają otrzymanie rabatu:

Wybrani gracze otrzymują na maila promocyjne oferty na PS Plus.

Oto wpis od osoby, która rozpoczęła wątek na forum Reddit:

Otrzymałem e-mail od PlayStation z 25% zniżką na PS Plus, ponieważ moja subskrypcja kończy się za 4 dni. Ale oferta dotyczy tylko mojego obecnego planu, który obejmuje 12 miesięcy Deluxe (Premium) i jest ważna do 1 kwietnia. Czy ktoś jeszcze otrzymał jakieś oferty? Proszę sprawdzić email.

Inni gracze informują, że również im się poszczęściło i znaleźli na swojej skrzynce mailowej wiadomość od Sony:

Dostałem e-mail. Posiadam Deluxe (Premium) na jeden miesiąc, z końcem 10 kwietnia, a oferta promocyjna jest ważna do 4 kwietnia. Zaoferowali mi 25% zniżki na 3 miesiące i 30% zniżki na roczną subskrypcję. Całkiem nieźle. Na początku myślałem, że to jakiś rodzaj oszustwa, lol, ale jakieś dwa dni później dostałem to samo powiadomienie w menu PS, że moja subskrypcja wkrótce się kończy i dostałem ofertę.

Co ciekawe, zdarzyła się również osoba, która do wygaśnięcia abonamentu ma jeszcze sporo dni, ale widocznie wyłączyła automatyczne przedłużenie:

Też mam e-mail. Pozostało mi 285 dni subskrypcji. 62,51 USD za „ulepszenie” Premium lub 42,96 USD za opcję Extra. Myślę, że mogłem to dostać, ponieważ mam ustawioną subskrypcję, która ma zostać anulowana pod koniec roku.

Przytoczony wątek z Reddit zawiera jeszcze wiele innych komentarzy, gdzie gracze cieszą się z przyznanego rabatu. Niestety są i tacy, którym zaraz kończy się abonament, a maila z promocją nie otrzymali. Zatem jak zawsze, to kwestia indywidualna. Warto jednak zajrzeć na maila i być może ktoś z Was również miło się zaskoczy. Jeśli tak, niech da znać w komentarzach.

