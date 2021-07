Na ile lat do przodu można doładować PS Plus? Ktoś to sprawdził – i pogra długo

Pewien ciekawski użytkownik Reddita postanowił wybadać, jaki jest maksymalny okres przedłużenia usługi PS Plus. Okazało się, że jest to możliwe na 15 lat do przodu.

Wielu posiadaczy PlayStation kupuje Plusa na zapas – bo na przykład akurat trafiła się niezła promocja na roczną subskrypcję. Jeśli macie zakupione kody na kolejne dwa czy trzy lata i zastanawiacie się, czy zadziałają, jeśli wpiszecie je teraz, to możecie spokojnie wpisywać. Bo PS Plus można doładować na znacznie dłuższy okres. Forumowicz Reddita o pseudonimie sonedai udowodnił, że maksymalny czas przedłużenia subskrypcji to 15 lat.

Gracz wyjawił, że jego zamiarem było doładowanie usługi do 2040. Niestety na 2036 – czyli właśnie po 15 latach – system odrzuca dalsze „tankowanie”. Wykazanie tego faktu kosztowało forumowicza około 850 dolarów. Dowód na to, że naprawdę ma spokój do 2036, sonedai utrwalił na screenie, który zamieszczamy poniżej.

Jeśli i wy chcielibyście zakupić PS Plus na kolejne parę(naście) lat, to zapraszamy do śledzenia naszego działu z promocjami. Znajdziecie tu najlepsze oferty dotyczące usług, gier i sprzętu gamingowego. Przy okazji warto też wspomnieć, że polscy gracze mogą od trzech miesięcy testować Video Pass, czyli streaming filmów i seriali w Plusie. Wczoraj Sony ujawniło zaktualizowaną i poszerzoną listę produkcji dostępnych w ofercie.