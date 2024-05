Macie ostatnią szansę na odbiór tych gier za darmo. Co nowego dzisiaj?

Najnowsze gry za darmo z Epic Games Store przestaną być dostępne już dziś po godzinie 17:00. Wtedy dostaniemy nowy zestaw gier. Czyli co konkretnie?

Epic Games Store nie próżnuje i jak obiecał, tak robi. Platforma cały czas rozdaje nowe gry za darmo i choć ich jakość bywa różna, nowa oferta powinna przemówić przede wszystkim do fanów indyków.

Gry za darmo w Epic Games Store – odbierajcie, bo nie zostało wiele czasu!

Ostatni moment na odebranie aktualnie dostępnych dwóch gier za darmo tyczy się Cat Quest 2 oraz Orcs Must Die! 3. Obydwie pozycje należą do cenionych przede wszystkim przez fanów indyków tytułów o mniejszym kalibrze. Nie oznacza to oczywiście, że będziecie się gorzej bawić. Wręcz przeciwnie – w obydwu tytułach moc rozgrywki jest silna.

Dziś o godzinie 17:00 Epic Games Store zmieni ofertę na kompletnie nową. Klasycznie już wiemy, co to będzie za oferta, więc niestety nie ma mowy o żadnej niespodziance. Dostaniemy więc strategicznego RPG’a w stylu gier z zarządzaniem oraz potężny pakiet przedmiotów do sieciowego Firestone.

Szczególnie ten pierwszy tytuł zasługuje na wyróżnienie, bo w Circus Electrique będziemy bawić się w zarządzanie cyrkiem. Wszystko utrzymano jednak w dość specyficznym, steampunkowym klimacie z akcentem na fabułę. “Gra Circus Electrique, nosząca nazwę jednego z najsłynniejszych ośrodków rozrywki w alternatywnej historii Londynu, łączy w sobie wciągającą, fabularną taktykę RPG, zarządzanie cyrkiem i steampunkowy klimat” – czytamy w opisie. Brzmi nieźle, prawda?

Z kolei Firestone to kompletnie darmowa gra RPG w stylu tytułów “idle”. Oznacza to, że bez większego wytężania się będziemy mogli cieszyć się pełnią rozgrywki. Ta opiera się przede wszystkim na rozwijaniu i zarządzaniu drużyną herosów, którą będziemy wysyłać na specjalne misje. Pakiet zawiera mnóstwo przedmiotów i waluty w grze.

