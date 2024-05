Nowe gry za darmo już na Was czekają. Aż 4 tytuły, w tym absolutna legenda

Fallout 3 nie tylko wprowadził cykl w zupełnie nowy etap życia, ale jest po prostu genialnym RPG-iem. Nowe gry za darmo czekają na Was w Amazon Prime Gaming, a to tylko jedna z nich!

Majowa oferta Amazon Prime Gaming nie wychodzi przed szereg, bo platforma w zasadzie raczy nas tym, do czego już przywykliśmy. Prócz paru mniejszych tytułów jest zastrzyk niezłych indyków, a także nieco starsza, ale zawsze świetna gra będąca dziś w zasadzie legendą.

Gry za darmo w Amazon Prime Gaming na maj 2024 – 4 nowe tytuły!

Fallout 3: Game of the Year Edition (GOG)

(GOG) Electrician Simulator (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Nine Witches: Family Disruption (Amazon Games App)

(Amazon Games App) Dark City: International Intrigue (Amazon Games App)

Zdecydowanie najważniejszą nowością jest tu Fallout 3. Z racji tego, że serial Amazona nadal cieszy się tak dużym zainteresowaniem, raczej nikogo nie powinno dziwić, że gracze zapewne rzucą się na ten tytuł. Nie jest może aż tak wyjątkowy i wciągający jak New Vegas ani nowoczesny jak “czwórka”, ale stanowi wejście serii w zupełnie nowy etap życia. Zdecydowanie warto ograć tego RPG-a, zwłaszcza że w zestawie zgarniecie wszystkie wydane DLC, w tym naprawdę dobre dodatki fabularne.

Z kolei Electrician Simulator to polski niezależny tytuł, w którym wcielamy się w – zgadliście – elektryka. Brzmi może prosto, ale jeśli nie macie smykałki do tego, czeka Was ciężka przeprawa. Nie można także zapomnieć o dwóch niezależnych tytułach, które z pewnością znajdą swoich zwolenników. Wszystkie powyższe pozycje odbierzecie z aktywną subskrypcją Amazon Prime w tym miejscu. Gry powinny stać się dostępne w godzinach popołudniowych.

Pełną rozpiskę majowych gier za darmo w Amazon Prime Gaming znajdziecie w tym artykule. Z pewnością jest na co czekać w kolejnych tygodniach miesiąca!

Źródło: Amazon Prime Gaming