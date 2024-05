PS Plus z paczką powitalną i pakietem rozgrywki. Bonusy do świetnych gier

Oferta PS Plus na maj została udostępniona i możemy pobierać nowości. Jedna z największych gier tego miesiąca otrzymała również wypasiony pakiet powitalny. Drugi dodatek pobierzemy do darmowego i niezwykle popularnego tytułu.

Wszystkie gry z PS Plus Essential na maj 2024 już pobrane? Dostaliśmy aż cztery tytuły, w tym oczekiwaną przez wielu fanów piłki nożnej EA Sports FC 24. To właśnie do tej “kopanki” od EA Sports możemy pobrać bonusowy pakiet startowy, a jest on naprawdę świetny, jeśli chcemy pobawić się w Ultimate Team. Drugi dodatek pobierzemy z kolei do Apex Legends, czyli jednej z najlepszych gier za darmo dostępnych w PS Store. Żeby odebrać obie paczuszki, należy posiadać aktywny abonament PS Plus.

PS Plus z prezentami do EA Sports FC 24 i Apex Legends

Zacznijmy od piłki nożnej, bo to świeżutka pozycja w ofercie PlayStation Plus, która dopiero co do nas trafiła. Kto odebrał ten tytuł, może sięgnąć po Paczkę powitalną w Football Ultimate Team, która jest dostępna pod tym linkiem. Oto zawartość rozdawanego pakietu:

Paczka 11 zawodników z oceną 82+: 11 niewymiennych zawodników z oceną 82 lub wyższą, która pomoże ci zbudować zespół Ultimate Team w najpopularniejszym trybie gry EA SPORTS FC.

IKONA na wypożyczeniu do wyboru: skorzystaj z pomocy jednego z trzech najlepszych zawodników w historii i ściągnij go do zespołu na wypożyczenie na siedem spotkań.

Osoby grające w darmowe Apex Legends niech pobierają natomiast nowy Pakiet Rozgrywki, który zdobędziecie pod tym adresem. Pakiet zawiera 2 skórki postaci (Ballistic i Catalyst), 2 skórki broni (Nemesis i Peacekeeper) oraz 2 sztandary (Ballistic i Catalyst). Na grafice poniżej zobaczycie, jak się prezentuje.

