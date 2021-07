PS Plus Video Pass się rozwija. Sprawdźcie nowości i pełną ofertę

Do PS Plus Video Pass zawitają nowe produkcje. PlayStation przygotowało dawkę świeżych seriali dla subskrybentów słynnej usługi.

Znamy pełną ofertę PS Plus na sierpień, ale to jeszcze nie koniec prezentów dla Plusowiczów. Sony stale rozwija też Video Pass, który gwarantuje posiadaczom subskrypcji możliwość oglądania filmów i seriali.

Jak informuje PlayStation Polska w notce prasowej, do Video Pass zawitają trzy świeże seriale: Crossing Souls, WOKE oraz Into the Dark. Nowości nie ma zbyt wiele, ale lepsze to, niż nic. Być może wśród świeżych seriali znajdziecie coś dla siebie.

Przy okazji zerknijcie też okiem na pełną ofertę usługi. Miejcie na uwadze, ze jest ona aktualna w chwili publikacji tego artykułu i w przyszłości może się zmienić.

Pełna oferta PS Plus Video Pass

Filmy dostępne w usłudze:

Jumanji: Welcome To The Jungle

Spider-Man: Into The Spider-Verse

Spider-Man: Homecoming

Blumhouse’s Fantasy Island

Escape Room (2019)

Hotel Transylvania 3: Summer Vacation

Emoji Movie, The

Life (2017)

Rough Night

Pride + Prejudice + Zombies

Paul Blart: Mall Cop 2

Sex Tape

Interview, The (2014)

White House Down

Django Unchained

Venom (2018)

Equalizer 2, The

Blade Runner 2049

Underworld: Blood Wars

Arrival (2016)

Bad Boys For Life

Bad Boys (1995)

Seriale dostępne w usłudze:

Crossing Swords (Sezon 1)

Into the Dark (Sezon 1)

Monsterland (Sezon 1)

Woke (Sezon 1)

Goldbergs, The (Sezony 1-4)

Snatch 2017 (Sezony 1-2)

Shut Eye (Sezony 1-2)

Marvel Anime: Iron Man (Sezon 1)

Marvel Anime: X-Men (Sezon 1)

Alex Rider (UK) (Sezon 1)

On Becoming A God In Central Florida (Sezon 1)

Mercedes (Sezony 1-3)

Future Man (Sezony 1-3)

W.A.T. (2017) (Sezony 1-2)

SuperMansion (sezony 1-3)

Lost Girl (Sezony 1-5)