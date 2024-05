Nowe amerykańskie The Office nadchodzi. Zamiast Dunder Mifflin będzie… gazeta

Amerykańskie The Office należy do najbardziej uwielbianych seriali wszech czasów, ciesząc się niesłabnącą popularnością nawet dziś. Produkcja może powrócić, ale na szczęście nie w formie rebootu, a nowej opowieści.

The Office z “kontynuacją”

Niedawno pisaliśmy o pierwszych gwiazdach, które mogą wystąpić w kontynuacji amerykańskiego The Office. Zgodnie z doniesieniami The Hollywood Reporter, w kluczowe postacie miałby wcielić się ceniony aktor Domhnall Gleeson oraz popularna Sabrina Impacciatore. Teraz wiemy, w jaki sposób serial ma nawiązywać do oryginału i o czym opowie.

Tym razem doniesienia również pochodzą z The Hollywood Reporter, które twierdzi, że fakt powstania serialu jest już niemal pewny, bo prawa do jego emisji wykupiła platforma Peacock. W Polsce serwis ten nie funkcjonuje, ale wiele z ich treści oryginalnych możemy oglądać w ramach abonamentu Disney+. Nie oznacza to jednak, iż nowe The Office również tam trafi.

Mimo wszystko fabularnie zapowiada się na bardzo ciekawy pomysł. Będzie to nowa produkcja osadzona w świecie z Dunder Mifflin, w której ekipa dokumentalistów zmagania pracowników hurtowni papieru postanowiła nagrać kolejną historię w podobnych ramach, tym razem skupiając się na umierającej redakcji gazety.

Ekipa dokumentalna, która uwieczniła oddział Dunder Mifflin w Scranton, poszukuje nowego tematu, gdy odkrywa umierającą historyczną gazetę na Środkowym Zachodzie i wydawcę, który próbuje ją ożywić za pomocą reporterów-wolontariuszy. – głosi opis fabuły

Za produkcję odpowiadać ma Greg Daniels i Michael Koman. Daniels jest współtwórcą oryginału, więc możemy być dobrej myśli. Pierwsze poczynania w kierunku stworzenia serialu rozpoczną się w lipcu.

Źródło: The Hollywood Reporter