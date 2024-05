Wielka premiera nowej gry na Netflix. Tytuł z uwielbianym bohaterem

Netflix Games kusi kolejną sporą premierą w usłudze. Nową grą mobilną, w którą subskrybenci zagrają za darmo jest Sonic Mania Plus!

Netflix obiecuje, że będzie się rozwijał na polu gier wideo, obiecuje, że zacznie tworzyć większe tytuły, że premier w usłudze gier mobilnych będzie jeszcze więcej i tak dalej i… co najmniej część z tych rzeczy faktycznie stosuje w życiu. Rzadko kiedy subskrybenci wydają się tym zainteresowani. No ale platforma miewa też swoje hity!

Netflix Games przedstawia nowy tytuł dla subskrybentów!

Już od dzisiaj subskrybenci Netfliksa korzystający z urządzeń mobilnych mogą cieszyć się świetną grą z uwielbianym i kultowym bohaterem gier wideo w roli głównej! Jeż Sonic i przyjaciele powracają Sonic Mania Plus, czyli wskrzeszeniu dawnych, arcade’owych gier z jeżem, w które wielu z nas zagrywało się przed laty godzinami. Zdecydowanie warto sprawdzić, nawet jeśli retro nie gra Wam na co dzień w duszy.

Biegaj, skacz i zbieraj złote pierścienie jako Sonic, Tails lub Knuckles w tym szybkim hołdzie stworzonym przez i dla fanów ukochanej serii. Przeżyj ostateczną celebrację najszybszego niebieskiego jeża na świecie w tej zremiksowanej platformówce retro wypełnionej nawiązaniami i easter eggami z poprzednich gier Sonic. Idealna zarówno dla długoletnich fanów, jak i nowicjuszy – nostalgia za latami 90., epickie nowe walki z bossami na Was czekają! – czytamy w opisie gry

Netflix Games umożliwia pobranie gry na swoje urządzenie mobilne, o ile tylko posiadamy aktywną subskrypcję platformy. Za gry mobilne nie trzeba płacić absolutnie nic więcej. Co więcej, zyskujemy dostęp do gier bez denerwujących mikropłatności czy reklam. To niestety może się wkrótce zmienić…

Źródło: Netflix Games