Darmowy PS Plus na weekend w ramach prezentu od PlayStation dla graczy

PlayStation rusza z kopyta z obchodami 30. rocznicy kultowej marki gamingowej. Z tej okazji przez najbliższy weekend PS Plus będzie niepotrzebny do gier multiplayer!

Sony postanowiło celebrować i to jak! Najwyraźniej firma pierwszy raz oficjalnie dała znak, że PS5 Pro już nadchodzi, co może być wielkim wydarzeniem nie tylko dla fanów marki, ale i dla gamingu w ogóle. Prócz tego ogłoszono sporo innych atrakcji.

PS Plus za darmo na weekend, czyli jak pograć przez sieć na konsoli

Na oficjalnym blogu PlayStation znajdziemy dokładne wyszczególnienie nadchodzących atrakcji od uznanej marki. Sony ogłosiło obchody 30-lecia PlayStation, a co za tym idzie – nadchodzi wiele dobrego dla graczy. Pojawią się cyfrowe soundtracki z wielkich gier firmy, w tym choćby z God of War czy Twisted Metal. Każdy bez opłat zagra w My First GT, czyli darmową, trialową wersję Gran Turismo 7 powstałą z myślą o przypomnieniu graczom o kultowej serii wyścigowej. Będą specjalne wyzwania, turnieje, nadchodzi premiera skrajnie dobrze przyjętego Astro Bota, a do tego wszystkiego… darmowy PS Plus!

To zdecydowanie jedna z największych atrakcji dla tych, którzy marzą o pograniu przez sieć. PlayStation ogłasza, że w weekend 21 i 22 września serwery gier online nie będą zablokowane za wymogiem posiadania abonamentu. Dzięki temu nie trzeba płacić, aby pocisnąć przez internet ze znajomymi lub totalnymi nieznajomymi. Świetna wiadomość dla graczy popularnych serii jak Call of Duty czy EA Sports FC.

Darmowy weekend online dla wielu graczy i turnieje e-sportowe. Dołącz do nas jeszcze w tym miesiącu, aby wziąć udział w darmowym weekendzie online dla wielu graczy i ekscytujących turniejach e-sportowych! Aby uczcić fantastyczne gry online i społeczności na PlayStation, organizujemy darmowy weekend online dla wielu graczy w dniach 21 i 22 września. W tych dniach możesz cieszyć się trybem online dla wielu gier, które posiadasz bez członkostwa PlayStation Plus, na konsolach PS5 i PS4. – informuje Sony

Dlatego więc radzę zarezerwować sobie czas, bo najlepiej w pełni wykorzystać darmowy weekend PS Plus. Sam jednak przyznam, że z okazji okrągłej, 30. rocznicy, ten “weekend” mógłby trwać z tydzień…

Źródło: PlayStation Blog