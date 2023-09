PS Plus Extra i Premium na wrzesień 2023 wycieka. Zapowiada się całkiem mocny zestaw gier

W internecie pojawił się naprawdę konkretny przeciek oferty PS Plus Extra i Premium na wrzesień 2023 roku. Nie jest to potwierdzona informacja, ale pochodzi od billbil-kuna, czyli internauty, który od dawna celnie przewiduje kolejne oferty Plusa czy innych usług subskrypcyjnych.

PS Plus taniej!

Jeżeli wrześniowa oferta w planie Essential Was nie przekonała, być może zrobią to nowości w Extra i Premium. Niedawno PlayStation podniosło ceny swojej flagowej usługi, ale nadal da się mocno na niej zaoszczędzić. Poniżej znajdziecie tańsze doładowania do PS Store, dzięki którym kupicie nie tylko gry, ale też i wspomnianego Plusa.

Bez zbędnego przedłużania, poniżej znajdziecie gry, które prawdopodobnie trafią do planów Extra i Premium już we wrześniu.

PS Plus Extra i Premium wrzesień 2023 – przeciek:

NieR Replicant ver.1.22474487139…

Star Ocean The Divine Force

13 Sentinels: Aegis Rim

Sid Meier’s Civilization VI

Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Unpacking

Wynika z tego, że oferta może być naprawdę mocna. Civilization VI to legenda w całej swojej krasie, która stanowi chyba jedną z najpopularniejszych serii strategicznych gier o rozwoju cywilizacji. Fani FPS-ów z pewnością docenią zaskakująco wręcz udane Sniper Ghost Warrior Contracts 2, ale prawdziwa „perełka” to NieR Replicant. Remaster prequela NieR: Automata może i mu nie dorównuje, ale to nadal wybitne osiągnięcie w dziedzinie gamedesignu i tytuł, który po prostu wypada znać. Do tego zawsze miło przyjąć mniej wymagające i odprężające pozycje w stylu ciekawego Unpacking.

Oficjalnie ogłoszenie oferty nastąpi 13 września – możemy więc spodziewać się, że już niedługo poznamy pełny zestaw gier, które zmierzają do usługi w droższych planach.