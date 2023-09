Jedna z tych gier może dołączyć do PS Plus we wrześniu

Gry z oferty PS Plus Essential na wrzesień 2023 są już dostępne, choć tym razem nie mogliśmy liczyć na coś naprawdę porządnego. Co prawda otrzymaliśmy Saint’s Row z 2022 roku, lecz akurat ta odsłona słynnej serii nie jest specjalnie udana. Ot, średniak i tyle. Ciekaw jestem, czy sytuację we wrześniu uratuje nadchodząca oferta dla progu Extra i Premium. W przyszłym tygodniu Sony przedstawi ją oficjalnie, lecz można podejrzewać, że znajdziemy w niej chociaż jedną grę, która właśnie odchodzi z Xbox Game Pass. Japończycy bardzo często „podbierają” Amerykanom gry z usługi, więc i tym razem może być podobnie.

PS Plus zdrożał, więc kupuj go taniej dzięki promocji na doładowania portfela

Czy Sony znowu przejmie gry z Xbox Game Pass?

Usługa Xbox Game Pass straci w tym miesiącu aż 15 gier, a wśród nich znajdują się naprawdę bardzo dobre produkcje, które z chęcią zobaczyłbym w PS Plus Extra. Zerknijcie na listę tytułów, które pożegnają się wkrótce z Game Passem:

Aragami 2

Black Desert

Commandos 3 – HD Remaster

Danganronpa V3: Killing Harmony

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto

Fuga: Melodies of Steel

Immortality

Metal Hellsinger

Nuclear Throne

Sid Meier’s Civilization VI

Surgeon Simulator 2

Tainted Grail: Conquest

Tinykin

Train Sim World 3

Amazing Cultivation Simulator (PC)

Z potencjalnych gier, które Sony może dorzucić we wrześniu do PlayStation Plus, wykluczyć należy DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto. Ten tytuł jest już dostępny w katalogu Extra. Skreślamy również Black Desert, ponieważ gra została udostępniona w edycji Traveler w ramch oferty Essential. I to dosłownie przed kilkoma dniami. Mało prawdopodobne jest również wrzucenie do Plusa gry Amazing Cultivation Simulator, ponieważ ten tytuł jest dostępny tylko na PC w ramach Xbox Game Pass.

Co ciekawego zostało zatem do przejęcia? Z powyższej listy najchętniej przywitałbym w usłudze Sony niezłą strzelankę Metal Hellsinger, podobną do serii Pikmin z Nintendo produkcję Tinykin oraz odświeżoną kultową gierkę Commandos 3.