Nowe gry w PS Plus już dostępne. Pobierajcie sporo uznanych tytułów

Już teraz abonenci PS Plus na czerwiec 2024 mogą pobierać nowe gry dostępne w ramach planów Extra i Premium. Oto lista tytułów, których szkoda byłoby przegapić!

Gracze korzystający z flagowego abonamentu Sony mogą się cieszyć. Już dziś od godziny 11:00 dostępna jest nowa oferta gier zawartych w abonamentach Extra i Premium!

PS Plus na czerwiec 2024 z nowościami w planach Extra i Premium

Ostatnio z usługi zniknęło sporo dobrych gier, ale na szczęście w przyrodzie nic nie ginie, także w ramach rekompensaty Sony dorzuciło nowości. Jest ich całkiem sporo, choć zdecydowanie ciężko mówić głównie o wielkich hitach AAA, choć i tych nie zabrakło. PlayStation oferuje dostęp m.in. do Far Cry 4, które mimo powtarzania formy serii nadal jest udaną przygodą w otwartym świecie czy genialne Monster Hunter Rise gwarantujące łowcom potworów sporo godzin dobrej zabawy.

Dokładna lista nowiutkich gier w PS Plus Extra i Premium wygląda w ten sposób:

Monster Hunter Rise – PS4, PS5

Football Manager 2024 – PS5

Crusader Kings III – PS5

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6 – PS4, PS5

After Us – PS5

Anno 1800 – PS5

Police Simulator: Patrol Officers – PS4, PS5

Far Cry 4 – PS4

LEGO The Hobbit – PS4

LEGO The Incredibles – PS4

Nie można zapomnieć o aż dwóch grach z serii LEGO, a także czymś dla fanów piłkarskich emocji, czyli Football Manager 2024! Z kolei Crusader Kings III ukoi każdego fana średniowiecznych strategii, gdy After Us wydaje się idealną przygodą dla fanów science-ficiton. Słowem: każdy ma szansę znaleźć tu coś fajnego dla siebie. No i szkoda pominąć coś z tych nowości, jeżeli już i tak wykupujemy subskrypcję.

