PS Plus Extra od dzisiaj ma kolejną perełkę. Soulslike dla fanów skorupiaków

Nowy soulslike w PS Plus Extra – od dziś wskakujesz w zbroję… kraba. Kolejna niespodzianka w katalogu PS Plus Extra. Tym razem chodzi o nietypowego przedstawiciela gatunku soulslike, który zebrał rewelacyjne oceny.

Sony nie przestaje dokładać do pieca. Po tym jak wczoraj ruszyła promocja Days of Play i do PS Plus Essential trafiła pierwsza gra na czerwiec, dziś do PlayStation Plus Extra wskakuje coś jeszcze – Another Crab’s Treasure. Ten oryginalny soulslike zadebiutował całkiem niedawno, w kwietniu 2024 roku, a już zdążył wyrobić sobie porządną markę.

Sprawdź także: Już możecie sprawdzić za darmo Kingdom Come: Deliverance 2 i Civilization 7 w PS Plusie

Kolejna nowość w PS Plus Extra

Gracze wcielają się tu w kraba, który wyrusza w podróż po dnie oceanu. Choć koncept może brzmieć lekko absurdalnie, gameplay to zupełnie inna bajka – wymagający, zbalansowany i naprawdę rozbudowany. Twórcy postawili na klasyczne mechaniki znane z soulsów, ale dodali do tego sporo świeżości i humoru. Walka jest dynamiczna, świat pełen sekretów, a całość broni się zarówno mechanicznie, jak i klimatem.

Oceny mówią same za siebie. Another Crab’s Treasure ma aż 94% pozytywnych recenzji na Steamie (na podstawie ponad 13 tysięcy opinii), co stawia go w gronie najbardziej docenionych gier ostatnich miesięcy. Poza tym zebrał też sporo dobrych ocen krytyków. Tytuł nie bez powodu został okrzyknięty jedną z największych niespodzianek początku 2024 roku. I teraz można go ograć w ramach abonamentu, bez dodatkowych opłat.

Nie wszystkim musi przypaść do gustu oprawa graficzna czy oceaniczny setting, ale gameplay to tutaj absolutna podstawa. Jeśli nie boisz się wyzwań i masz ochotę na coś świeżego, to warto sprawdzić. Tym bardziej że Another Crab’s Treasure już dziś dołącza do PS Plus Extra i może być świetnym sposobem na rozpoczęcie czerwcowej rotacji gier w usłudze Sony. Pamiętajcie, że cały czas obowiązuje promocja na abonament w ramach Days of Play 2025!

Źródło: PS Store