Hicior z ubiegłego roku już dostępny w PS Plus. Pierwsza czerwcowa gra od dzisiaj

Choć mamy jeszcze maj, Sony już teraz rusza z czerwcowym PS Plus. Wszystko to w ramach rozpoczętego dziś PlayStation Days of Play – wielkiej promocji na gry, sprzęty i subskrypcje. Gracze mogą się cieszyć, bo to nie tylko niższe ceny, ale też wcześniejszy dostęp do jednej nowości w Plusie.

Destiny 2: The Final Shape już dostępne w PS Plus Essential

Na dobry początek czerwca, jeszcze przed jego oficjalnym startem, do oferty trafiło Destiny 2: The Final Shape. To rozbudowany dodatek do popularnego shootera Bungie, który kończy trwającą od lat sagę „Światła i Ciemności”. Zadebiutował w czerwcu 2024 i zebrał fenomenalne recenzje – średnia 91% mówi sama za siebie. Dla graczy PlayStation dostępny jest od dziś (od godziny 10:00) w ramach abonamentu.

Choć Bungie miało ostatnio pod górkę, The Final Shape to jeden z tych projektów, które przypomniały fanom, dlaczego pokochali Destiny. Jeśli więc nie mieliście jeszcze okazji zakończyć tej epickiej historii, teraz możecie nadrobić za darmo – o ile macie aktywny abonament. Więcej o całej czerwcowej ofercie PS Plus znajdziecie tutaj: PS Plus czerwiec 2025 – Essential, Extra i Premium

To jednak nie koniec niespodzianek. Od dziś gracze z dostępem do PS Plus Premium mogą też sprawdzić dema dwóch świeżych hitów.

Na koniec warto przypomnieć, że wraz ze startem Days of Play wystartowały też zniżki na abonament PS Plus oraz wiele gier w PS Store. To świetna okazja, by odnowić subskrypcję albo wskoczyć w wyższy próg i skorzystać z większej liczby gier.

